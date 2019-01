Orascom Development Holding envisage de renforcer ses parts dans ASA

Zurich (awp) - Orascom Development envisage l'achat d'1% et une action d'Andermatt Swiss Alps (ASA) auprès de Samih Sawiris, le président du conseil d'administration d'Orascom. Cet accord valable jusqu'à décembre 2020 permettrait au groupe immobilier et hôtelier de détenir 50% plus une action d'ASA, annonce-t-il mercredi.

Samih Sawiris détient actuellement 51% d'Andermatt Swiss Alps, une entreprise de tourisme uranaise. Le montant de l'achat est évalué à 3,2 millions, ce qui valorise le capital-propre d'ASA à 320 millions de francs suisses, selon le communiqué.

Pour conclure cette transaction, le propriétaire majoritaire devrait cependant abandonner une dette de 150 millions que lui doit actuellement Andermatt Swiss Alps, précise le communiqué.

En 2017, ASA a subi une perte de 29,8 millions de francs suisses, pour un chiffre d'affaires de 72,6 millions. Le domaine uranais détenu à majorité par l'investisseur égyptien a vu l'érection de l'hôtel Radisson Blu Reussen (190 chambres) et des Résidences du Gothard (100 appartements), ainsi que de neuf autres complexes résidentiels totalisant 109 appartements de vacances ces dernières années.

