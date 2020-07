Orascom: les ventes d'El Gouna ont augmenté au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Orascom Development Holding (ODH) estime être bien placé pour sortir sans dommage de la crise du coronavirus. Les vente d'immobilier fleurissent et les hôtels du groupe respectent les prescriptions d'hygiène, selon une expertise.

Le lieux égyptien de villégiature El Gouna, au bord de la Mer Rouge, a enregistré, jusqu'en juin, des ventes ou des réservations d'appartements pour une valeur de 54,4 millions de francs suisses, soit 17,7 millions de plus que lors de la période correspondante de 2019. Le rythme des construction s'est accéléré: cette année, les chiffre d'affaires de l'immobilier est attendu entre 112 et 123 millions de francs suisses.

Sur le plan des recettes non comptabilisées (qui se rapportent à des ventes ou à des contrats portant sur des objets encore à construire), Orascom fait état d'une somme de 651,4 millions de francs suisses. Ces recettes non encore engrangées offrent une bonne visibilité pour ce qui est du cash-flow et des recettes futures.

En Egypte, les hôtels ont pu rouvrir avec des taux d'occupation limités, dans la mesure où ils satisfaisaient aux protocoles sanitaires et d'hygiène. Les hôtels à El Gouna ont été expertisé par TÜV Nord, qui a confirmé la conformité des protocoles. Cela aura un effet positif sur les réservations, selon ODH.

