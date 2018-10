ORCHESTRA-PREMAMAN : LCM abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM abaisse son objectif de cours de 4,72 à 1,50 euros sur Orchestra-Premaman, et maintient sa recommandation Achat. Le groupe a affiché un recul de 8,6% de son chiffre d’affaires à 278,4 millions d’euros au premier semestre, impacté par une conjoncture dégradée en France sur le marché de l’habillement. Selon le broker, les évolutions constatées en Belgique et à l’internationale reste décevantes, tout comme l’activité web. Des résultats sans surprise et conformes aux dernières communications prudentes du groupe sur l’évolution de son activité.