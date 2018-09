ORCHESTRA-PREMAMAN : abaisse son objectif annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur la base de l'examen des éléments financiers préliminaires non audités, le chiffre d'affaires du premier semestre, s'inscrit dans la même tendance que celle du premier trimestre, marqué par un recul de l'activité de 8,9%, indique Orchestra-Prémaman. Ceci conduit le groupe à anticiper désormais un EBE Courant compris entre 5 % et 6% du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019.Cette actualisation est le reflet d'une conjoncture difficile (la consommation en France ayant enregistré son pire semestre depuis 5 ans) et d'un premier semestre de l'exercice marqué par la renégociation des financements du groupe.Orchestra-Prémaman reste concentré sur ses objectifs de transformation d'entreprise initiés en début d'année, et maintient pour le second semestre de l'exercice 2018/2019 son objectif prioritaire de réduction de son stock reposant sur une stratégie commerciale dynamique, une optimisation de son offre et un travail sur la supply chain.