ORCHESTRA-PREMAMAN : dans la tourmente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orchestra-Premaman (-3,44% à 0,62 euro) n’aura pas suscité de "bonnes" surprises avec ses résultats du premier semestre de l’exercice 2018/2019. La chaîne de magasins de vêtements pour enfants et de produits pour la maternité a affiché un résultat net (part du groupe) négatif de 19,4 millions d’euros. Le groupe a également fait état d’un résultat opérationnel courant négatif de 5 millions d’euros. Enfin, le chiffre d'affaires s’établit à 278,4 millions d'euros, en baisse de 8,6%.Le groupe a fait état d'une baisse cumulée de ses ventes de l'ordre de 5% sur les mois de septembre et octobre. Un repli qui selon le groupe s'explique par une conjoncture dégradée en France sur le marché de l'habillement. Mais la tendance ne devrait pas s'inverser ; le mois de novembre devrait être impacté par les mouvements sociaux.La situation reste donc tendue pour le groupe - le cours de Bourse a dégringolé de 80% depuis le début de l'année."Je considère à titre personnel que le cours de bourse ne correspond pas à la valeur de l'entreprise. Par conséquent, je n'exclue pas de renforcer, dans les jours à venir, ma participation au capital d'Orchestra-Premaman conformément à la réglementation boursière applicable", a indiqué Pierre Mestre, président du conseil d'administration dans un communiqué.Concernant ses perspectives, Orchestra-Premaman anticipe un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 557 et 570 millions d'euros. Le groupe maintient par ailleurs son objectif d'EBE courant compris entre 5 et 6% du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019.Orchestra-Premaman ajoute rester concentré sur ses objectifs de transformation d'entreprise initiés en début d'année, et maintient son objectif prioritaire de réduction de son stock, qui repose sur une stratégie commerciale dynamique, une optimisation de son offre et un travail sur la supply chain.Du côté des analystes, LCM a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et abaisse son objectif de cours de 1,50 à 0,80 euro face à la situation tendue dans laquelle se trouve Orchestra-Premaman.