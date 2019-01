ORCHESTRA-PREMAMAN : réduit son objectif annuel d'Ebe courant, pénalisé par les "Gilets Jaunes"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orchestra-Prémaman annonce que le contexte social et économique difficile lié à la crise des "gilets jaunes" a continué d’impacter fortement son activité. Ainsi, le chiffre d’affaires est en retrait de -8% (chiffre non audité) au mois de novembre 2018 par rapport à l’année précédente. Au mois de décembre, la baisse est plus limitée (-5%) compte tenu "d’actions commerciales mises en œuvre dès la seconde moitié du mois pour contenir l’effet de cette crise".Dans ce contexte, le groupe a mis en place pour la période des soldes en janvier une stratégie promotionnelle, qui est "particulièrement forte", ce qui se traduit par une progression sur les dix premiers jours du mois (+5%)."Cette stratégie promotionnelle a pour objectif de réduire l'impact de cette crise sur le chiffre d'affaires et le niveau de trésorerie tout en accélérant l'écoulement de ses stocks, ce qui reste la priorité du Groupe dans un contexte tendu", précise le groupe dans un communiqué.Celle-ci se traduit toutefois par une réduction des marges qui conduit Orchestra-Premaman à réviser à la baisse son objectif annuel d’excédent brut d'exploitation courant dans une fourchette comprise entre 1% et 2% du chiffre d'affaires, contre 5% à 6% précédemment.En revanche, la prévision d'un chiffre d'affaires entre 557 et 570 millions d'euros pour l'exercice 2018/2019 est maintenue.