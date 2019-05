Orchestra Premaman : 2019-05-29 Rapport de gestion

ORCHESTRA-PREMAMAN S.A.

Société anonyme au capital de 12 159 825 Euros

Siège social : Saint-Aunès (34130) 200, avenue des Tamaris

RCS Montpellier 398.471.565.

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 28 FEVRIER 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de gestion établi, conformément aux dispositions de l'article L. 232 1 du Code de commerce, par le conseil d'administration d'Orchestra-Prémaman S.A.

Le conseil d'administration vous a réuni en assemblée générale afin de vous informer de la marche des affaires de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 28 février 2019, de vous présenter les comptes et résultats de cet exercice, et de les soumettre à votre approbation.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Ces documents ont été transmis au comité d'entreprise (article L 2323-8 du Code du travail).

Le conseil d'administration, lors de sa séance du 28 mai 2019, a procédé à l'examen des comptes statutaires établis en normes comptables françaises et des comptes consolidés annuels établis selon le référentiel IFRS de l'exercice clos le 28 février 2019, et a arrêté lesdits comptes.

La préparation des états financiers statutaires et consolidés nécessite de la part de la Direction l'utilisation d'estimations et d'hypothèses jugées raisonnables, susceptibles d'avoir un impact sur l'application des méthodes comptables, sur les montants des actifs, des passifs, des produits et des charges figurant dans les états financiers ainsi que sur les informations figurant en notes annexes aux états financiers.

Ces estimations et hypothèses sont déterminées sur la base de la continuité de l'exploitation, en fonction des informations disponibles à la date de leur établissement, de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances.

Les estimations et hypothèses retenues servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire

la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs qui ne peuvent être obtenues directement

partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

1