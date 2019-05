Orchestra Premaman : 2019-05-29 Rapport sur le gouvernement d'entreprise 0 29/05/2019 | 09:05 Envoyer par e-mail :

ORCHESTRA-PREMAMAN Société anonyme au capital de 12 159 825 Euros Siège social : Saint-Aunès (34130) 200, avenue des Tamaris RCS Montpellier 398.471.565. Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L225-37 du code de commerce Le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise prend, conformément à l'article L. 225- 37 du Code de commerce, la forme d'une section distincte du présent rapport de gestion. 2.5.1 Code de référence en matière de gouvernement d'entreprise L'adoption d'un code de référence en matière de gouvernement d'entreprise (tels que les Codes AFEP/MEDEF ou Middlenext) n'est pas une obligation. En effet, l'article L. 225-37 du Code de commerce institue une faculté pour les sociétés cotées sur Euronext de se référer à un Code de gouvernement d'entreprise dans le cadre de l'élaboration de leur rapport du Président. Néanmoins, il n'en fait nullement obligation et prévoit d'ailleurs le cas de sociétés ne se référant à aucun Code. Dans ce cadre, un certain nombre de sociétés ont choisi, à l'instar de notre groupe, de ne se référer à aucun code de gouvernance. Au cas particulier, le conseil a pris connaissance de chacun des deux Codes de gouvernance mais les a jugés tous deux inadaptés aux spécificités de la société pour les raisons suivantes : le Code AFEP/MEDEF est destiné aux grandes entreprises et semble inadapté aux sociétés des compartiments B et C ayant un fort actionnariat de référence et notamment familial

le Code Middlenext, bien qu'établi pour des valeurs moyennes et petites contrôlées par des actionnaires historiques, formule des recommandations générales qui ne tiennent pas compte de la spécificité d'organisation de chaque société. Ainsi, plutôt que de se référer à un Code de gouvernance édictant des grands principes et des recommandations génériques, le conseil a préféré adopter une approche concrète et pragmatique de la gouvernance de la société. Toutefois, en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées, le Conseil a pris connaissance des recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 et a exprimé son adhésion à ces recommandations, à l'exception de la recommandation figurant à l'article 24.3.3 du Code AFEP/MEDEF En effet, la condition relative au niveau de chiffre d'affaires pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020 de la rémunération du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués, et du plan d'attribution gratuite d'actions adopté le 28 août 2018, ne constitue pas une condition exigeante au sens de l'article 24.3.3 du Code AFEP/MEDEF. Néanmoins, cette condition a été fixée dans le cadre d'une politique de rétention des cadres dirigeants du Groupe afin de mener à bien le plan de transformation, dans un environnement de marché particulièrement difficile. Par ailleurs, au-delà des exigences prévues par la loi, la société s'est fixée différentes règles en matière de gouvernement d'entreprise, notamment : Page 1 la dissociation des fonctions du Président et du directeur général, le Président étant assisté par une Vice-présidente et le directeur général étant assisté par des directeurs généraux délégués.

Vice-présidente et le directeur général étant assisté par des directeurs généraux délégués. la prise en considération d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du Conseil d'Administration, lequel comporte aujourd'hui 3 hommes et 2 femmes, soit un taux de féminisation de 40% et un écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe qui n'est pas supérieur à deux, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres.

les réunions du Conseil d'Administration, dont l'organisation, la fréquence et la durée permettent aux administrateurs d'examiner en détail les points abordés à l'ordre du jour. Enfin, dans le cadre de ses réflexions sur la gouvernance de la Société, le Conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre une évaluation des travaux du Conseil, sur la base de questionnaires transmis à chacun des administrateurs. Cette évaluation a porté notamment sur la composition du Conseil, l'organisation et la fréquence des réunions, les sujets à l'ordre du jour et la qualité des discussions, ainsi que l'accès à l'information des administrateurs. Les résultats de cette évaluation ont fait l'objet d'un débat lors du Conseil du 12 mai 2016. La Société prévoit de mettre à nouveau en œuvre cette évaluation au cours de l'année 2019. 2.5.2 Fonctionnement et composition du Conseil d'administration Les statuts de la société (articles 14 à 21) définissent la composition et les missions du Conseil d'administration, ses conditions d'organisation et de fonctionnement, les modalités de nomination et de rémunération de ses membres ainsi que l'étendue de leur responsabilité. Composition du Conseil d'administration au 28 février 2019 M. Pierre Mestre, Président ,

Mme Chantal Mestre, Vice-Présidente

Vice-Présidente M. Marcel Gotlib,

M. Charles Gotlib

Mme Aurélie Mestre

Mme Bernadette Ayivi Boulbes, Administratrice salariée. Mission générale de contrôle et de surveillance Au cours de l'exercice clos le 28 février 2019, le Conseil d'administration de la Société s'est réuni 17 fois. Le taux de présence moyen des administrateurs s'est élevé à 90%. Le nombre de réunions du Conseil d'administration tient compte des différents événements qui ponctuent la vie de la Société. Ainsi, le Conseil d'administration se réunit d'autant plus fréquemment que l'actualité de la Société le justifie. Accès à l'information La date de chaque conseil est déterminée en fonction des plannings de chacun pour permettre une présence maximale. La convocation est adressée par courrier électronique ou par télécopie au moins 7 jours avant le Conseil (sauf urgence) et systématiquement assortie d'un ordre du jour détaillé. L'ordre du jour est complété des remarques des participants avant diffusion. Les éléments essentiels constituant les points traités dans l'ordre du jour sont adressés une semaine avant la séance (sauf urgence) pour permettre à chaque administrateur d'être pleinement informé de l'activité de la société et de participer efficacement aux séances. Les membres du Conseil d'Administration sont régulièrement et individuellement informés de la situation financière de la Société, de sa trésorerie, des activités des pôles, des conditions et perspectives du marché, ainsi que des litiges susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation ou son activité. Page 2 Le Conseil d'administration se réunit systématiquement afin d'examiner l'activité trimestrielle et les résultats semestriels et annuels de la société. La situation du groupe et les perspectives de développement sont régulièrement examinées au cours de ses réunions. Outre les points et décisions relevant légalement de cet organe, le Conseil a débattu au cours de l'exercice 2018/2019 de toutes les opérations majeures conduites, tant sur le plan externe (acquisitions, cessions, commercialisations, marchés et stratégie du Groupe, politique financière, ...), qu'interne (organisation, nominations, fonctionnement, code d'éthique…). Le Conseil a en particulier : pris acte de la désignation d'un administrateur salarié,

autorisé la conclusion de la documentation de financement,

modifié le règlement intérieur,

suppression des limitations de pouvoirs du directeur général et du directeur général délégué finance,

autorisé de conclusion d'un protocole de réaménagement de la dette bancaire et obligataire,

arrêté les comptes sociaux et consolidés de la Société pour l'exercice clos le 28 février 2018 ;

arrêté le rapport de gestion du Conseil d'administration et de gouvernement d'entreprise et fixé l'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2018 pour proposition à l'Assemblée Générale du

28 août 2018 ;

28 août 2018 ; autorisation caution et avals ;

fixé l'ordre du jour et arrêté le projet des résolutions soumis à l'Assemblée Générale du 28 août 2018 ;

réexaminé les conventions règlementées conclues au cours de l'exercice et d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'était poursuivie ;

autorisé la signature des documents requis à la mise en œuvre du protocole de conciliation et du term sheet New Money ;

décidé la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 28 août 2018 ;

décidé de la mise en œuvre d'un plan d'attribution gratuites au profit de certains membres du personnel et constat du non-respect de la condition de performance ;

non-respect de la condition de performance ; procédé à des nominations au sein du Conseil et de la direction générale et fixé la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ;

mise en œuvre d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription,

constatation du montant de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription souscrit en numéraire à titre réductible et irréductibles et décision relatives aux actions non souscrites,

constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription

examiné à plusieurs reprises la situation du Groupe (évolution des résultats …) ;

décidé d'arrêter le principe d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

;

; examiné les comptes consolidés semestriels clos le 31 août 2018 ;

adopté le budget de l'exercice clos le 28 février 2019 ;

allocation jetons de présence. Limitations de pouvoirs du Président : Le Président exerce ses pouvoirs conformément à la loi et dans les limites de l'objet social. Aucune limitation à ces pouvoirs n'a été imposée par le conseil d'administration de la Société. Règlement Intérieur Un règlement intérieur a été adopté le 12 mai 2016 afin de préciser notamment le rôle du conseil d'administration, les missions du Président et du Vice-Président, l'organisation et les modalités de participation aux réunions du conseil ainsi que les obligations des membres du conseil d'administration. Chaque membre du conseil d'administration s'engage à maintenir son indépendance d'analyse, de jugement et d'action et à participer activement aux travaux du conseil. Pour cela, il se fait communiquer tous les documents qu'il estime utile. Il informe le conseil des situations de conflit d'intérêts auxquelles il pourrait se trouver Page 3 confronté. En outre, le règlement intérieur rappelle la réglementation relative à la diffusion et à l'utilisation d'informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s'abstenir d'effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu'ils disposent d'informations privilégiées. Le règlement intérieur fixe également le principe de l'évaluation régulière du fonctionnement du conseil. Ce règlement intérieur a été revu le 10 avril 2018 par le conseil d'administration, afin de supprimer les limitations de pouvoirs de la direction générale qui y étaient incluses. Ce règlement intérieur est accessible sur le site internet de la Société. Il est prévu d'en faire une revue régulière et, le cas échéant, de le compléter ou le modifier, pour s'adapter au contexte réglementaire. Censeurs A la date du présent document, le conseil d'administration ne comprend aucun censeur. Le conseil d'administration en date du 21 mars 2018 a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Claude YANA de ses fonctions de censeur et de toutes ses fonctions au sein du groupe et des filiales du groupe à compter du 8 mars 2018. Il a été décidé de ne pas pourvoir au remplacement de son mandat de censeur. Le conseil d'administration en date du 23 novembre 2018 a pris acte de la démission du CM-CIC de ses fonctions de censeur à compter du 16 octobre 2018, et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Le président du conseil d'administration a reçu la démission de Monsieur Fahad Abdullah AL OTHAIM le 3 avril 2019. 2.5.3 Fonctionnement et composition de la Direction Générale A la date du présent document, la direction générale de la Société́ est assuréede façon temporaire par Stefan JANISZEWSKI, Directeur Général Délégué en charge des Finances du Groupe, ce, dans l'attente de la nomination d'un Directeur Général permanent, succédant à M. Thomas Hamelle. Les statuts de la société (articles 20 à 22) définissent les modalités d'exercice de la direction générale, les modalités de nomination et les missions du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, leurs rémunérations ainsi que l'étendue de leur responsabilité. Limitations de pouvoirs du Directeur Général : Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, et représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 2.5.4 Participation aux Assemblées Générales L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (i) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, (ii) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : (i) Donner une procuration à la personne physique ou morale de son choix dans les Page 4 conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ; (ii) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; (iii) Voter par correspondance. Les demandes d'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique, et être reçues au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication au BALO de l'avis préalable. 2.5.5 Eléments susceptibles d'avoir une incidence en matière d'OPA Les éléments susceptibles d'avoir une incidence en période d'offre publique sont les suivants : La structure du capital de la Société ainsi que les participations directes ou indirectes connues de la Société sont précisées ci-dessus, Il n'existe pas de restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote ou au transfert d'actions hormis la privation de droits de vote, pouvant être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 5% au moins du capital ou des droits de vote en l'absence de déclaration d'un franchissement de seuil statutaire, pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la déclaration. Il n'existe pas, à notre connaissance, de pacte ou autre engagement signé entre actionnaires. En application de la loi Florange du 29 mars 2014, les actions détenues au nominatif depuis plus de 2 ans bénéficient d'un droit de vote double depuis le 3 avril 2016. En conséquence, les droits de vote exerçables s'élèvent à 50 013 309 au 28 février 2019. Il n'existe pas de mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel avec des droits de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier. Les règles de nominations et de révocation des membres du conseil d'administration sont les règles légales et statutaires prévues à l'article 14 des statuts. En matière de pouvoir du conseil d'administration, les délégations et autorisations en cours relatives aux augmentations de capital et au programme de rachat d'actions sont décrites au chapitre « 2.3 Capital autorisé » du présent rapport financier annuel. La modification des statuts de notre société se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les seuls accords conclus par la société qui seraient modifiés ou seraient susceptible de prendre fin en cas de changement de contrôle de la société sont les contrats de crédits bilatéralisés, les contrats de crédit bilatéraux tels que modifiés le cas échéant, et le contrat de Financement New Money conclus en application du Protocole Orchestra, l'emprunt obligataire contracté en novembre 2014, et l'emprunt obligataire Euro-PP souscrit en Juillet et Octobre 2015, étant précisé que le changement de contrôle de la société ouvre aux porteurs des emprunts obligataires susvisés une simple faculté de demander le remboursement anticipé des obligations. Il n'existe pas d'accords particuliers prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions des membres du conseil d'administration. Les engagements relatifs à l'indemnité due en cas de cessation des fonctions du directeur général sont décrits au chapitre2.5.9 ci-après. Page 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté Orchestra-Prémaman SA a publié ce contenu, le 29 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

