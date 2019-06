Orchestra Premaman : 2019-06-26 Avis préalable BALO 12.06.19

Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle). - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cinquième résolution (Renouvellement d'Axiome Audit et Stratégie, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). - Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale renouvelle Axiome Audit et Stratégie, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 28 février 2025.

Il a déclaré accepter ses fonctions.

Sixième résolution (Non renouvellement et non remplacement de Fiduciaire Parisienne d'Expertise et Organisation Comptable SA aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant). - Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide, après avoir constaté que les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de Fiduciaire Parisienne d'Expertise et Organisation Comptable SA arrivaient à échéance à l'issue de la présente Assemblée, de ne pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement, en application de la loi.

Septième résolution (Renouvellement de Monsieur Pierre Mestre, en qualité d'administrateur). - L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Pierre Mestre, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Huitième résolution (Renouvellement de Madame Chantal Mestre, en qualité d'administrateur). - L'Assemblée Générale décide de renouveler Madame Chantal Mestre, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Neuvième résolution (Renouvellement de Monsieur Marcel Gotlib, en qualité d'administrateur). - L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Marcel Gotlib, en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Dixième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Pierre Mestre, Président du Conseil d'administration). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L.225-100alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Pierre Mestre, Président du Conseil d'administration, tels que présentés dans le rapport de présentation des résolutions (exposé des motifs).

Onzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Thomas Hamelle, Directeur Général (jusqu'au 25 mars 2019)). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L.225-100alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Thomas Hamelle, Directeur