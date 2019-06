Orchestra Premaman : 2019-06-27 Rapport du conseil d'administration

ORCHESTRA-PREMAMAN Société anonyme au capital de 12 159 825 € Siège social : 200, avenue des Tamaris, Zac Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès. 398 471 565 R.C.S. Montpellier RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUILLET 2019 1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 28 février 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement (première et deuxième résolutions) Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 28 février 2019, se soldant par une perte de 89.559.575,65 euros ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 28 février 2019 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte part du groupe de 88.243.247,41 euros. Nous vous demanderons d'approuver le montant global des dépenses et charges visées par les articles 39-4 du Code Général des Impôts, soit la somme de 120 529 euros et l'impôt correspondant. 2. Affectation du résultat de l'exercice (troisième résolution) L'affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts. Nous vous proposons d'affecter l'intégralité de la perte de l'exercice clos le 28 février 2019 s'élevant à un montant débiteur de 89.559.575,65 euros, au compte report à nouveau qui serait ainsi ramené d'un montant débiteur de 3.506.536,56 euros à un montant débiteur de 93.066.112,21 euros. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'il n'est intervenu aucune distribution de dividende ni revenu au cours des trois derniers exercices. 3. Conventions réglementées (quatrième résolution) A titre préalable, nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues au cours du dernier exercice clos sont soumises à la présente Assemblée. Nous vous demandons de prendre acte de l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Par ailleurs, il n'existe pas de convention intervenue entre, d'une part le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, d'autre part, une filiale directe ou indirecte. Page 1 sur 21

4. Mandats des commissaires aux comptes (cinquième et sixième résolutions) Nous vous rappelons que les mandats de commissaire aux comptes titulaire de Axiome Audit et Stratégie et de commissaire aux comptes suppléant de Fiduciaire Parisienne d'Expertise et Organisation Comptable SA arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 28 février 2019. Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire d'Axiome Audit et Stratégie, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 28 février 2025. Par ailleurs, le Conseil d'administration propose de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Fiduciaire Parisienne d'Expertise et Organisation Comptable SA, ni procéder à son remplacement, conformément à la loi. 5. Mandats d'administrateurs (septième à neuvième résolutions) Nous vous rappelons que les mandats de membres du Conseil d'administration de Monsieur Pierre Mestre, Madame Chantal Mestre et Monsieur Marcel Gotlib arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Nous vous proposons de bien vouloir les renouveler pour une durée de six années chacun, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Parité Sous réserve de l'approbation de l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée Générale concernant le renouvellement des mandats d'administrateurs, le Conseil d'administration serait composé de 3 femmes et 2 hommes, soit un écart de moins de 2 entre les membres de chaque sexe, conformément aux dispositions légales. Expertise, expérience, compétence Les informations concernant l'expertise et l'expérience des candidats sont détaillées dans les fiches candidats disponibles sur le site de l'émetteur. 6. Say on Pay (dixième à dix-huitième résolutions) Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice Monsieur Pierre Mestre, Président du Conseil d'administration(Dixième résolution) Nous vous demandons de bien vouloir statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur à Monsieur Pierre Mestre, en raison de son mandat de Président du Conseil d'administration, déterminés en application des principes et critères de rémunération approuvés par l'assemblée générale du 1er mars 2018 dans sa quatrième résolution à caractère ordinaire : Page 2 sur 21

Eléments de la Montants ou valorisation Présentation rémunération versés ou comptable soumis au vote attribués au titre de l'exercice clos Rémunération fixe Aucun montant soumis au vote Rémunération Aucun montant soumis au exceptionnelle vote Jetons de présence 6 000 € Le Président perçoit au titre montant versé de ses fonctions d'administrateur des jetons de présence Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice Monsieur Thomas Hamelle, Directeur Général (jusqu'au 25 mars 2019)(Onzième résolution) Nous vous demandons de bien vouloir statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur à Monsieur Thomas Hamelle, en raison de son mandat de Directeur Général (jusqu'au 25 mars 2019), déterminés en application des principes et critères de rémunération approuvés par l'assemblée générale du 28 août 2018 dans sa dixième résolution à caractère ordinaire : Eléments de la Montants ou valorisation Présentation rémunération versés ou comptable soumis au vote attribués au titre de l'exercice clos Rémunération fixe 570 000 € Le Directeur Général montant versé bénéficie d'une rémunération fixe au titre de ses fonctions de dirigeant mandataire social, qui sera revue chaque année et pourra être revue en cours d'exercice pour quelque raison que ce soit. Cette rémunération est payable en douze mensualités à chaque fin de mois. Rémunération variable 57 000 € Les critères de détermination annuelle Montant à verser après de cette rémunération seront fixés par le Conseil l'approbation de d'Administration, tous les ans. l'assemblée générale Page 3 sur 21

Le conseil d'administration en date du 28 aout 2018 a décidé que le directeur général pourrait percevoir une rémunération variable correspondant à 25 % de sa rémunération brute annuelle sous réserve des critères suivants : - 5 % sous réserve que l'EBE au 28.02.2019 soit conforme au budget - 10% sous réserve de l'atteinte de l'objectif lié à la diminution des stocks - 10% lié à l'augmentation du nombre d'adhérents à la carte club Orchestra. Le conseil d'administration en date du 28 mai 2019 a constaté l'atteinte de l'objectif de la diminution des stocks et Monsieur Thomas HAMELLE pourra percevoir 10 % de sa rémunération brute annuelle. Rémunération variable Néant Le conseil d'administration pluriannuelle en numéraire peut décider d'octroyer au Directeur Général une rémunération variable pluriannuelle. Attribution gratuite Actions = 198 317 € Le directeur général a d'actions (valorisation comptable - bénéficié d'une attribution gratuite d'actions non versé) subordonnée au respect de conditions de performance et de présence et décrit au paragraphe 1.1.7 du rapport de gestion. Page 4 sur 21

Lors conseil d'administration en date du 25 mars 2019 Monsieur Thomas Hamelle a renoncé à une partie de ses de ses actions gratuites à savoir 133 333 actions surs les 433 333 actions attribuées initialement. Rémunération Néant Le versement de ce type de exceptionnelle rémunération doit pouvoir être justifié par un événement tel que, par exemple, la réalisation d'une opération majeure pour la Société. Avantages de toute nature 10 952 € Véhicule de fonction (valorisation comptable) Eléments de rémunérations Aucun montant n'est Cf Rapport sur le à raison de la cessation ou soumis au vote gouvernement d'entreprise du changement de ces page 24 fonctions, des Le conseil d'administration du engagements de retraite et 25 mars 2019, actant la des engagements de non révocation de M. Thomas concurrence Hamelle, a constaté que les conditions de réalisation liées à l'EBE et de ratio de levier n'étant pas atteintes, l'indemnité en cas de cessation des fonctions n'est pas due. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice Monsieur Mathieu Hamelle, Directeur Général Délégué à partir du 28 août 2018 (et jusqu'au 25 mars 2019)(Douzième résolution) Nous vous demandons de bien vouloir statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur à Monsieur Mathieu Hamelle, Directeur Général Délégué à partir du 28 août 2018 (et jusqu'au 25 mars 2019), déterminés en application des principes et critères de rémunération approuvés par l'assemblée générale du 1er mars 2018 dans sa treizième résolution à caractère ordinaire : Page 5 sur 21

