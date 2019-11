Orchestra Premaman : 2019-11-29 Rapport semestriel

La Société Orchestra-Prémaman est une Société Anonyme de droit français dont le siège social est situé 200 avenue des Tamaris, 34130 SAINT-AUNES. La Société est cotée sur le marché Euronext Paris (compartiment C) sous le code FR0013190410.

Les états financiers consolidés résumés d'Orchestra- Prémaman reflètent la situation comptable de la société Orchestra-Prémaman et de ses filiales, (ensemble désignés « le Groupe »), ainsi que ses intérêts dans les entreprises associées et co- entreprises. L'exercice annuel de douze mois clôture le dernier jour de février de chaque année.

Orchestra-Prémaman est un acteur majeur dans le domaine de la vente textile, chaussures et accessoires destinés aux enfants de 0 à 14 ans, ainsi que sur le marché de la puériculture et de la maternité. Le Groupe est présent dans plus de 50 pays, soit par le biais de ses succursales, soit via ses commissionnaires-affiliés et ses franchisés.

Les états financiers consolidés résumés au 31 août 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 novembre 2019.

Les montants sont exprimés en milliers d'euros (« K€ ») ou millions d'euros (« M€ ») sauf indication contraire.

Les informations financières présentées dans ce document ont été arrondies pour faciliter leur présentation. En conséquence, il est possible que dans certains tableaux, la somme des nombres d'une colonne ne soit pas parfaitement égale au total de la colonne indiquée.

1.1- Référentiel comptable

Les états financiers consolidés résumés sont établis et présentés de manière condensée conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Ainsi, les notes présentées portent sur les événements et transactions significatifs du semestre et doivent être lues en liaison avec les états financiers consolidés annuels au 28 février 2019.

Les principes comptables appliqués pour l'élaboration des états financiers consolidés résumés au 31 août 2019 sont conformes au référentiel IFRS adopté par l'Union européenne et au référentiel publié par l'IASB. Le référentiel IFRS adopté par l'Union européenne au