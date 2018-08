Orchestra Premaman : RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MADAME AURELIE MESTRE AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AOUT 2018

ORCHESTRA-PREMAMAN

Société anonyme au capital de 22 245 732 €

Siège social : 200, avenue des Tamaris, Zac Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès.

398 471 565 R.C.S. Montpellier

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE

DE MADAME AURELIE MESTRE

AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU28 AOUT 2018

NOM ET PRENOM USUEL: MESTRE Aurélie

DOMICILE: Chemin du Moulin à Vent, La Forêt-Petit Raffray - MAURITIUS

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 21/09/1984 à Montpellier

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRESSOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES:

Kazibao LTD: Directrice Bureaux d'Achat et Retail- Ile Maurice & Madagascar Clubatcost LTD: Directrice Bureaux d'Achat et Retail- Ile Maurice & Madagascar LCV Investment LTD : CEO

SCI Immobilière LCV : Administratrice Sandswear : Administratrice

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE:

Kazibao LTD / Clubatcost LTD / Orchestra Madagascar LTD :Directrice Bureaux d'Achat et Retail - Ile Maurice & Madagascar

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES:160