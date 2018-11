Orchestra Premaman : Résultats-Premier-semestre-2018-2019.

Information financière du 23 novembre 2018

Un premier semestre de l'exercice 2018/19 contrasté, marqué par:

-Une renégociation de la dette bancaire et obligataire du Groupe,

-Une réduction notable des stocks : -6,3% depuis le 1er mars 2018,

-Un Chiffre d'affairesde 278,4 MEUR, en baisse de -8,6%,

-UnExcédent Brut d'Exploitationde 14,8 MEUR (5,3% du chiffre d'affaires).

COMPTE DE RESULTAT DU1ERMARS2018AU31AOUT2018

Comptes IFRS (*) , en Millions d'€ 1er semestre 2017/2018 (1) 1er semestre 2018/2019 (2) Variation Chiffre d'affaires 304,8 278,4 -8,6% Marge brute (3) En % du chiffre d'affaires 159,752,4% 139,350,1% -12,7% Excédent Brut d'Exploitation Courant (4) En % du chiffre d'affaires 22,17,3% 14,85,3% -33,2% Dotations nettes -17,8 -19,8 11,0% Résultat Opérationnel Courant En % du chiffre d'affaires 4,31,4% -5,0-1,8% -216,5% Autres produits et charges -6,8 -3,8 Résultat Opérationnel En % du chiffre d'affaires -2,3-0,8% -8,5-3,1% Résultat financier -5,1 -11,1 Résultat net des activités poursuivies En % du chiffre d'affaires -5,0-1,6% -19,3-6,9% Résultat net des activités non poursuivies -0,5 0 Résultat net part du Groupe En % du chiffre d'affaires -5,6-1,8% -19,4-7,0%

* Niveau de diligence des commissaires aux comptes: les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'élaboration.

(1) Période allant du 1ermars 2017 au 31 août 2017

(2) Période allant du 1ermars 2018 au 31 août 2018

(3) Chiffre d'affaires diminué des achats consommés

(4) Résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes (amortissements et provisions)

Situation des comptes au regard des diligences effectuées par les Commissaires aux Comptes : Les procédures de revue limitées des comptes consolidés intermédiaires au 31 août 2018 ont été effectuées et le rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d'émission.

ENVIRONNEMENT ET FAITS MARQUANTS

Au cours du premier semestre de l'exercice 2018-2019, le Groupe Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de278,4M€, endiminution de -8,6% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice précédent.

Ce recul de l'activité sur le semestre s'expliquepar un marché du retail difficile, en recul de -7,0% en France (source : Institut Français de la Mode, période mars-août) ;l'activité a également étéimpactée par le processus deréaménagement de l'endettement financierdu Groupe.

L'activitéenregistre une baisse de -4,5% en France (où le Groupe a réalisé 65% de son chiffred'affaires de la période) et de -15,7% à l'international.

Les activités des succursales et des affiliés sont en baisse respectivement de -9,1% et -9.4%. Ces deux canaux de distribution principaux représentent 94,4% du chiffre d'affaires consolidé de lapériode.

Au 31 août 2018, le Groupe compte près de 1,8 million de porteurs de cartes Club en augmentation de 1,4% par rapport au 31 août 2017. Le Groupe continue de réaliser environ 90% de son chiffred'affaires auprès des clients membres du Club.

L'activité web continue sa progression (+2,1%), grâce à une accélérationsignificative des ventes puériculture par ce canal (+86,2%) et le développement du site internet grec (+104,0%).

Le parc de magasins a poursuivi, avec consistance, sa mutation vers les magasins mixtes et mégastores en fermant des magasins plus petits et 100% textiles :

- le parc total se monte à présent à 596 magasins, à comparer avec 603 magasins (-1%) au 28/02/2018,

- il représente une surface de 318000m2, à comparer à 312000m2 (+2%) au 28/02/2018,

- les principales ouvertures se sont faites dans à Clermont Ferrand (2400m2), Narbonne (1648m2), Montivilliers (1622m2) et St Quentin (1168m2).

Les plans commerciaux mis en place cet été ont pleinement porté leurs fruits pendant les mois de septembre et octobre :

-avec une tendance de chiffre d'affaires en amélioration : après un mois de septembre à - 19%, octobre affiche une croissance de +14% portant la performance cumulée sur les deux mois à environ -5% vs. année passée (données non auditées),

-ainsi qu'un effort important sur le recrutement de nouveaux membres, dontle nombre a dépassé les 1,95 millions à fin septembre et les 2,04 millions en octobre, ce qui constitue un record.

Novembre, par contre, sera impacté par les mouvements sociaux en France.

Notons enfin que le Groupe a poursuivi les ouvertures de magasin sur ces deux mois avec une ouverture à Casablanca (Maroc-surface : 300 m2, +0,1%) et une autre à Larissa (Grèce-surface : 900m2, +0,3%)

RESULTAT OPERATIONNEL AU31AOUT2018

La variation de la rentabilité du groupe (EBE courant à 5,3% du Chiffred'affairescontre 7,3% surla même période de l'exercice précédent) s'explique par la baisse de Chiffre d'affaires et un renforcement du dollar américain pénalisantla marge de l'activité textile. La rentabilité a toutefoisété soutenue parune progression de la marge de l'activitépuériculture récompensant les efforts entrepris et traduisant le développement de la marque propre Prémaman ainsi que la maîtrise desfrais d'exploitation et de la massesalariale.

Après dotations, (principalement amortissements des investissements), le résultat opérationnelcourant s'établit à -5,0M€.

Le poste « Autres charges et produits opérationnels » enregistre principalement les charges suivantes : coûts de restructurations des filiales américaine et russe pour 0,6 M€,charges nettes de restructuration liées à la réorganisation de l'équipe dirigeante pour 0,8 M€,impact de sortiesd'actifs pour 0,7 M€ etderefinancement du groupe pour 0,8 M€.

Le résultat opérationnel affiche un résultat négatif de -8,5M€.

Le résultat financier enregistre une charge nette de 11,1M€ (contre5,1M€au 1ersemestre del'exercice précédent), dont la variation s'expliqueen majeure partie par des éléments non cash :

- une réévaluation de la dette financière dugroupe en application d'IFRS 9, représentantun impact de -2,7 M€

- des écarts de change défavorables (-3,7 M€).

Le résultat net, part du groupe, affiche un résultat négatif de -19,4M€.

ELEMENTS BILANTIELS

Sur la période, le Groupe a connu une création nette de 4 300 m², en France et principalement au niveau des succursales.

Les investissements réalisés sur le semestre s'élèvent à 11,7M€se composant principalement comme suit :

- 6,5M€ au titre des immobilisations incorporelles (frais de développement3,6M€, licences et logiciels 1,9 M€,droits au bail et fonds de commerce 0,2M€, et projetsinformatiques structurants en cours 0,8M€),

- 4,5M€ au titre des immobilisations corporelles (principalement nouveaux magasins et rénovations).

Le stock, qui s'établit à 257,3 M€ au 31 août 2018 contre 274,7 M€ au 28 février 2018 diminue de6,3% suite à la politique de réduction des stocks mise en place au niveau du Groupe.

Les capitaux propres consolidés du Groupe s'établissent à 87,7 M€ au 31 août 2018 etreprésentent 14,6% du total bilan.

La dette financière nette consolidée au 31 août 2018 s'élève à 232,9 M€, pour191,0M€ au28 février 2018, soit une augmentation de 41,9M€, laquelle résulte à la fois des financements obtenus par le Groupe auprès de nouveaux partenaires financiers dans le cadre de son refinancement etde l'accroissement des comptes courants d'actionnaires qui l'ont accompagné pendant cette même période.Ces comptes courants représentent un total de 19 M€ au 31 aout 2018.

Enoctobre le Groupe a réalisé une augmentation de capital de 22,7 M€, souscrite à plus de 79%et conduisant, entre autres, à la capitalisation de ces comptes courants.

POURSUITE DE LA REORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE

En aout 2018, le Groupe a nommé M. Mathieu Hamelle en tant que Directeur Général délégué au Commerce, remplaçant Mme Agathe Boidin.

PERSPECTIVES

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'inscrivant dans une tendance de recul de l'activité de- 8,6%, le Groupe anticipeun chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 557 M€et 570 M€. Il maintient son anticipation d'un EBE Courant compris entre 5 % et 6 % du chiffred'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019.

Cetteactualisation est le reflet d'une conjoncture difficile (la consommation en France ayantenregistrée son pire semestre depuis 5 ans selon une source Kantar Worldpanel S1 2018-France textile / chaussures / accessoires)et d'un premier semestre de l'exercice marqué par la renégociation des financements du Groupe.

Le Groupe reste concentré sur ses objectifs de transformation d'entreprise initiés en début d'année, et maintient pour le second semestre de l'exercice 2018/2019 son objectif prioritaire deréduction de son stock reposant sur une stratégie commerciale dynamique, une optimisation de son offre et un travail sur la supply chain.

Pierre Mestre, Président du conseil d'administration, déclare : «Je considère à titre personnel que le cours de bourseactuel ne correspond pas à la valeur de l'entreprise. Par conséquent, je n'exclue pas de renforcer, dans les jours à venir, ma participation au capital d'Orchestra-Premaman conformément à la réglementation boursière applicable ».

ORCHESTRA-PREMAMAN

Société anonyme au capital de 12.159.825€

Siège social : 200 avenue des Tamaris, Zac Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès.

398 471 565 R.C.S. MONTPELLIER