Orchestra-Prémaman : augmentation de capital

17/09/2018

Le distributeur spécialisé en puériculture Orchestra-Prémaman annonce les termes d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 28,6 millions d'euros (prime d'émission incluse) par voie d'émission d'actions ordinaires.



L'offre entraînera la création de 27.807.165 actions nouvelles, au prix de souscription unitaire de 1,03 euro. En cas de demande excédentaire, le groupe pourra décider d'augmenter le nombre d'actions nouvelles initialement offertes d'un maximum de 15%.



La période de souscription de l'offre débutera le 21 septembre et s'achèvera le 3 octobre à l'issue de la séance de bourse. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles est prévu pour le 11 octobre.



