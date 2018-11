Orchestra-Prémaman : résultat net semestriel à -19,6 ME

26/11/2018 | 09:50

Le chiffre d'affaires d'Orchestra-Prémaman s'est élevé à 278,4 millions d'euros au titre des 6 premiers mois de son exercice, en baisse donc de -8,6% par rapport à la même période en 2017/2018.



'Ce recul de l'activité sur le semestre s'explique par un marché du retail difficile, en recul de -7,0% en France (source : Institut Français de la Mode, période mars - août) ; l'activité a également été impactée par le processus de réaménagement de l'endettement financier du Groupe', explique Orchestra-Prémaman.



S'agissant des autres indicateurs, le résultat net part du groupe s'affiche à -19,4 millions d'euros, contre -5,6 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est également négatif, à -5 millions d'euros, contre +4,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.



'Le chiffre d'affaires du premier semestre s'inscrivant dans une tendance de recul de l'activité de 8,6%, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 557 ME et 570 ME. Il maintient son anticipation d'un EBE Courant compris entre 5% et 6% du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019', indique le groupe s'agissant de ses objectifs annuels.



Orchestra-Prémaman précise par ailleurs rester concentré sur ses objectifs de transformation d'entreprise initiés en début d'année, et maintient pour le second semestre de l'exercice 2018/2019 'son objectif prioritaire de réduction de son stock reposant sur une stratégie commerciale dynamique, une optimisation de son offre et un travail sur la supply chain'.





