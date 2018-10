Orchestra-Prémaman : résultats de l'augmentation de capital

09/10/2018 | 18:50

Orchestra-Prémaman annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 21 septembre 2018 pour un montant d'environ 28,6 millions d'euros (prime d'émission incluse).



L'opération a été réalisée par voie d'émission de 27.807.165 actions ordinaires d'Orchestra-Prémaman au prix de souscription unitaire de 1,03 euro (soit 0,30 euro de nominal et 0,73 euro de prime d'émission)



A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 3 octobre 2018, 21.994.640 Actions Nouvelles ont été demandées sur les 27.807.165 Actions Nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription de 79,10 %.



21.789.078 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78,36% des Actions Nouvelles initialement offertes et 99,06% des Actions Nouvelles qui seront émises. La demande à titre réductible a porté sur 205.562 Actions Nouvelles et sera en conséquence intégralement satisfaite.



Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 22.654.479,20 euros, correspondant à l'émission de 21.994.640 Actions Nouvelles.



