Orchestra-Prémaman : révise son objectif d'EBE courant

25/01/2019 | 10:04

Le groupe Orchestra-Prémaman annonce ce vendredi matin revoir à la baisse son objectif d'excédent brut d'exploitation courant pour l'exercice 2018-2019, l'anticipant désormais dans une fourchette comprise entre 1 et 2% du chiffre d'affaires, contre 5-6% jusqu'à présent.



Le groupe spécialisé dans les produits de maternité et pour la petite enfance maintient néanmoins sa prévision de chiffre d'affaires, comprise entre 557 et 570 millions d'euros.



'Le contexte social et économique extrêmement difficile lié à la crise des gilets jaunes a continué d'impacter fortement son activité. Ainsi, le chiffre d'affaires est en retrait de -8% au mois de novembre 2018 par rapport à l'année précédente. Au mois de décembre, la baisse est plus limitée à -5% compte tenu d'actions commerciales mises en oeuvre dès la seconde moitié du mois pour contenir l'effet de cette crise', précise Orchestra-Prémaman.



'En janvier, pour la période des soldes, le Groupe a mis en place une stratégie promotionnelle particulièrement forte (...). Elle se traduit toutefois par une réduction des marges qui conduit le Groupe à réviser à la baisse son objectif annuel d'EBE courant.'





