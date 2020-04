Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Alternext > Ordissimo ALORD FR0013318052 ORDISSIMO (ALORD) Ajouter à ma liste Temps réel Euronext Alternext - 30/04 17:06:39 3.4 EUR -0.58% 20:25 ORDISSIMO : Comptes annuels 2019 PU 24/04 EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Sanofi, Valeo, Casino, Euronext, Nestlé, Intel... 23/04 ORDISSIMO : Comptes annuels 2019 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Ordissimo : Comptes annuels 2019 0 30/04/2020 | 20:25 Envoyer par e-mail :

SA ORDISSIMO 33 Avenue Léon Gambetta 92120 MONTROUGE BILAN AU 31/12/2019 EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES 93 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre T él : 01 46 86 45 45 - Fax : 01 46 87 08 69 secretariat@cogesten.fr - www.cogesten.fr COGESTEN SA ORDISSIMO Sommaire Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 --------------- B I L A N ---------------- 1 Bilan Actif 2 Bilan Passif 3 Compte de Résultat 1/2 4 Compte de Résultat 2/2 5 ----------------ANNEXE---------------------- Règles et méthodes comptables 2 6 Immobilisations 14 Amortissements 15 Crédit-Bail 16 Provisions au bilan 17 Stocks et en-cours 18 Créances et dettes 19 Charges constatées d' avance 20 Produits à recevoir 21 Charges à payer 22 Produits et Charges exceptionnels 23 Engagements financiers donnés et reçus 24 Capital Social et Effectifs 25 Variations des capitaux propres 26 Tableau des filiales et participations 1 27 Détail de l' Actif 28 Détail du Passif 30 Détail du Compte de Résultat 32 Soldes Intermédiaires de Gestion 37 Tableau des résultats sur 5 ans 38 Flux de trésorerie (CAF) 39 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 1 Etats financiers au 31/12/2019 Bilan COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 2 Bilan Actif 31/12/2019 31/12/2018 Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net Capital souscrit non appelé ( I ) IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement 3 816 630 2 777 042 1 039 588 927 665 Concessions brevets droits similaires 5 279 3 114 2 165 2 165 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISE Avances et acomptes IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. 18 253 7 420 10 833 5 691 Autres immobilisations corporelles 177 813 99 327 78 486 58 779 Immobilisations en cours ACTIF Avances et acomptes IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations 173 800 7 500 166 300 47 500 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 50 50 50 Prêts Autres immobilisations financières 72 000 72 000 69 088 TOTAL ( II ) 4 263 825 2 894 404 1 369 421 1 110 938 S TOCKS ET EN-COURS M atières premières, approvisionnements CIRCULANT En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis M archandises 1 215 597 1 215 597 1 181 136 Avances et Acomptes versés sur commandes ACTIF CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés 215 619 33 066 182 553 666 480 Autres créances 1 023 441 10 479 1 012 962 1 375 003 Capital souscrit appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 62 972 26 321 36 650 33 303 DIS PONIBILITES 4 131 023 4 131 023 5 414 086 DECOMPTES REGULARISATION Charges constatées d'avance 44 089 44 089 57 681 TOTAL ( III ) 6 692 742 69 867 6 622 875 8 727 688 Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) TOTAL ACTIF (I à VI) 10 956 567 2 964 270 7 992 296 9 838 627 dont droit au bail dont immobilisations financières à moins d'un an dont créances à plus d'un an COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 3 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31/12/2019 Capital social ou individuel 627 804 Primes d' émission, de fusion, d' apport ... 6 059 441 Ecarts de réévaluation Propres RESERVES Réserve légale 1 000 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Capitaux Autres réserves 6 742 Report à nouveau (509 205) Résultat de l'exercice (1 043 375) Subventions d'investissement Provisions réglementées Total des capitaux propres 5 142 408 Autresfonds propres Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 1 520 635 Total des autres fonds propres 1 520 635 Provisions Provisions pour risques 7 693 Provisions pour charges Total des provisions 7 693 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 232 927 DETTES Emprunts et dettes financières divers 34 204 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 700 699 Dettes fiscales et sociales 272 378 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 81 354 Produits constatés d'avance (1) Total des dettes 1 321 561 Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF 7 992 296 Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1 043 374,58) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 202 031 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 1 231 31/12/2018 627 804 6 059 441 1 000 6 742 (379 857) (129 348) 6 185 782 1 390 000 1 390 000 9 264 9 264 353 513 41 302 1 075 730 437 698 345 337 2 253 580 9 838 627 (129 347,57) 2 021 929 1 082 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 4 Compte de Résultat 1/2 Etat exprimé en euros 31/12/2019 France Exportation 12 mois Ventes de marchandises 2 382 364 339 366 2 721 731 D'EXPLOITATION Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) 117 093 390 536 507 629 Montant net du chiffre d'affaires 2 499 458 729 902 3 229 360 PRODUITS Production stockée Production immobilisée 420 572 Subventions d'exploitation 15 500 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 293 753 Autres produits 1 990 Total des produits d'exploitation (1) 3 961 174 Achats de marchandises 1 904 821 Variation de stock (34 461) Achats de matières et autres approvisionnements 187 Variation de stock D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes 1 842 927 Impôts, taxes et versements assimilés 16 070 Salaires et traitements 718 567 Charges sociales du personnel 284 134 Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : CHARGES - sur immobilisations 329 368 - charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant 4 664 Dotations aux provisions Autres charges 49 219 Total des charges d'exploitation (2) 5 115 497 RES ULTAT D'EXPLOITATION (1 154 323) 31/12/2018 12 mois 3 865 286 482 453 4 347 738 358 520 386 23 400 581 4 730 625 2 687 716 (745 011) 2 276 1 416 175 23 037 713 539 298 319 320 768 4 523 45 475 4 766 817 (36 192) COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 5 Compte de Résultat 2/2 Etat exprimé en euros 31/12/2019 RES ULTAT D'EXPLOITATION (1 154 323) Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) PRODUITS FINANCIERS D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 1 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change 44 413 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers 44 414 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 3 752 Intérêts et charges assimilées (4) 38 220 Différences négatives de change 1 118 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières 43 091 RES ULTAT FINANCIER 1 324 RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 152 999) PRODUITS EXCEPTIONNELS Total des produits exceptionnels 216 872 Sur opérations de gestion 59 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 216 813 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 181 514 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Total des charges exceptionnelles 181 514 RES ULTAT EXCEPTIONNEL 35 358 PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES (74 266) TOTAL DES PRODUITS 4 222 460 TOTAL DES CHARGES 5 265 835 RES ULTAT DE L'EXERCICE (1 043 375) (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées 31/12/2018 (36 192) 1 14 634 14 635 22 569 47 606 70 175 (55 540) (91 733) 3 000 3 000 720 108 813 109 533 (106 533) (68 918) 4 748 260 4 877 607 (129 348) COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 6 Etats financiers au 31/12/2019 ----------------ANNEXE---------------------- COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 6 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Les comptes annuels ont été arrêtés le 23 avril 2020 par le Conseil d'Administration. Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Ils sont établis selon les mêmes règles et principes généraux que les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018. Le bilan de l'exercice présente un total de 7 992 296 euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 222 460 euros et un total charges de 5 265 835 euros,dégageant ainsi un résultat de -1043 375 euros. L'exercice débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois. Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base: continuité de l'exploitation.

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les dits comptes ont été arrêtés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du réglement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le réglement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016 (JO du 28) Faits marquants de l'exercice 2019: Cette année 2019 est une année de transition au cours de laquelle nous avons accrues nos dépenses publicitaires et de sous-traitances sur l'Europe ce qui a entrainé une baisse significative de notre résultat. Information au titre d'un événement post clôture. La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 7 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice. Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité, mais à la date de l'établissement de ses comptes (le 23/04/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en ayant recours à l'activité partielle pour le personnel commercial de la société; Compte tenu de sa position de trésorerie, la société n'a pas jugé nécessaire pour l'instant d'avoir recours à d'autres mécanismes proposés par l'état ou ses partenaires bancaires. Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 23/04/2020), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. Immobilisations Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus. Frais de Recherche & Développements La Société a poursuivi ses efforts de Recherche & Développements qui ont mené à l'immobilisation des dépenses constatées sur la période, pour un montant total 385.609 euros. A ces dépenses s'aditionnent des Frais de Maquettage et d'Edition pour un montant de 34.963 euros. La société Ordissimo développe et commercialise des produits technologiques à valeur ajoutée et les développements de logiciels constituent à ce titre la part essentielle de son activité. L'ordinateur Ordissimo est constitué d'un hardware sur lequel est installé un système d'exploitation et une suite applicative entièrement repensée pour un usage simplifié. De nombreux éléments de son Système d'Exploitation (OS : Operating system) ont été modifiés par rapport à une version standard de Linux pour automatiser les fonctionnalités et les adapter au mieux du fonctionnement du hardware. S'agissant de la suite applicative développée par la société, l'interface utilisateur de chaque application a été repensée pour plus de simplicité et pour offrir toutes les fonctionnalités classiques d'un ordinateur avec une COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 8 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros facilité d'utilisation qui rend l'usage possible par un néophyte, contrairement aux ordinateurs traditionnels. Ces frais de Recherche & Développements sont également consacrés aux Smartphones Ordissimo et à leur surcouche simplifiée. Conformément à la doctrine Comptable (PCG, art. 331-3), la société immobilise puis amortie sur une période de 5 ans le coût de ces développements car ils répondent à une amélioration du système d'exploitation de l'interface logicielle, tant des nouveaux produits que des produits existants. Ces frais sont uniquement constitués des salaires et charges sociales des développeurs internes ainsi que des honoraires de quelques prestataires externes. Ils s'amortissent sur 5 ans à compter de l'exercice suivant leur activation, tandis que les frais de maquettage s'amortissent sur 3 ans selon le même principe. 31/12/2019 31/12/2018 Variation Frais Rercherche et développement 3 668 591 € 3 282 982 € 385 609 € Frais de maquettage 148 039 € 113 076 € 34 963 € total 3 816 630 € 3 396 058 € 420 572 € Amortissements cumulés 31/12/2019 -2 777 042 € -2 468 392 € Valeur Nette comptable 31/12/2019 1 039 588 € 927 666 € Amortissements prévisionnels année 2020 329 438 € année 2021 268 034 € année 2022 224 247 € année 2023 140 961 € année 2024 76 908 € Amortissements Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien. Immobilisations non décomposables: conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 9 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Le tableau ci après reprend les durées usuelles d'amortissement pratiquées par la société : Mode Linéaire Frais de Recherche & développements 5 ans Frais de Maquettage 3 ans Matériels et Outillages Neuf 3 à 5 ans Matériels et Outillages Occasion 1 à 3 ans Travaux d'aménagements 8 à 10 ans Mobilier de bureau 4 à 8 ans Matériel informatique 2 à 4 ans Matériel de transport neuf 5 ans Immobilisations financières : 31/12/2019 31/12/2018 Variation PARTICIP.SUBST.DISTRIBUTION 7 500 € 7 500 € 0 € PARTICIP.SUBST.SERVICES 7 500 € 7 500 € 0 € PARTICIP. SENIORALIS 158 800 € 40 000 € 118 800 € renv.1 ACTIONS 50 € 50 € 0 € DEPOT GARANTIE BAIL MONTROUGE 27 500 € 24 588 € 2 912 € renv.2 DEPOTS DE GARANTIE BPI FINA 44 500 € 44 500 € 0 € 245 850 € 124 138 € PROVISION 100 % SUBST DISTRIBUTION -7 500 € -7 500 € renv1 : augmentation participation dans la société SENIORALIS 120.000 euros et cession de titres pour 1.200 euros renv2 : augmentation dépôt de garantie Montrouge Stocks et en cours Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure. Compte tenu du taux de rotation des stocks et de son absence d'obsolescence, il n'y a pas lieu de comptabiliser de provision pour dépréciation de stock au 31/12/2019. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 10 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Créances et dettes Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. La Société détenait depuis 2009 une créance globale de 259.136 euros TTC sur un tiers, créance qui se décomposait en : Avances Fournisseurs sur livraisons futures à hauteur de 216.813 euros

Créances sur ventes de marchandises à hauteur de 42.323 euros TTC, soit 35.323 euros HT Cette créance intégralement provisionnée dans les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018, est devenue irrécouvrable au cours de l'exercice 2019, nous avons passé en charges exceptionnelles la somme de 181.282 euros. Nous avions passée sur les années antérieures une provision à hauteur de 216.813 euros, que nous avons intégralement reprise au résultat exceptionnel de l'exercice clos au 31/12/2019. La perte de la créance sur avance fournisseur est enregistrée en charge d'exploitation tandis que la reprise de la provision sur cette créance est enregistrée en produits exceptionnels. S'agissant des autres créances, et notamment celles concernant des clients particuliers, une analyse individuelle a été menée en fonction de leur antériorité et des actions de recouvrement en cours. La couverture globale des créances clients en risque de non recouvrement s'élève à 33.066 euros, dont 20.369 euros concerne la filiale à 100 % d'Ordissimo, la Sarl Substantiel Distribution. Autres Créances total Brut Provision Engagement auprès du Factor 439 200 € Fournisseurs débiteurs 75 875 € Avance intragroupe Auprès de Substantiel Services 54 324 € Auprès de Substantiel Distribution (*) 12 479 € -10 479 € avance au personnel 3 650 € Etat 193 291 € aut.Produits a recevoir 244 621 € 1 023 440 € -10 479 € Autres créances nettes au 31/12/2019 1 012 961 € L'activité de la filiale Substantiel Distribution a été relancée en début d'année 2020 sous la nouvelle dénomination sociale d'ORDISSIMO Finances COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 11 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Provision pour Risques et Charges La société propose à ses clients particuliers des garanties complémentaires à la garantie légale du constructeur sur le matériel, ainsi que différents contrats d'assistance téléphonique en cas de panne. Ces services sont commercialisés sous la marque "Infopass" et donnent lieu à la constitution d'une provision pour charge destinée à couvrir le risque statistique d'intervention en "Service Après-Vente" (SAV) par la société, cette dernière étant calculée sur l'estimation du coût des contrats SAV (Argent, Or, Platine) nouveaux signés sur l'exercice. Les ventes de ces services étant relativement stables, la variation de la provision est faible et entraîne une reprise de 1.572 euros sur l'exercice 2019 et porte la provision pour Garantie donnée à 7.693 euros. Disponibilités Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. La société a recours à un organisme d'affacturage pour financer son activité aux conditions financières suivantes : Commission de financement : Taux Euribor 3 mois + 1,20 %

Commission d'affacturage avec assurance crédit à 0,35 % (variable selon Chiffre d'Affaires de la société et la taille moyenne des factures financées)

Montant du fonds de Garantie fixé à 10 % du montant des factures financées avec un minimum de 20.000 euros.

Les factures cédées sont garanties par le Factor dans la limite des plafonds contractuels autorisés en fonction de débiteurs. Tableau des emprunts et avance BPI : Garantie Taux Emprunts dettes dettes dettes de dettes TEG à l'origine 31/12/2019 moins 1 an 1 à 5ans > 5 ans prêt Véhicule Cactus 3,02% 11 583 € 1 762 € 1 762 € 0 € 0 € Crédit BP innovation 2,06% 200 000 € 64 854 € 40 793 € 24 061 € 0 € Prêt rachat titre Renv 1 1,04% 388 150 € 165 035 € 78 617 € 86 418 € 0 € Intérêts courus 44 € 44 € 0 € emprunts 599 733 € 231 695 € 121 216 € 110 479 € 0 € Avance OSEO/BPI Prêt OSEO International 4,55% 100 000 € 0 € 0 € 0 € Prêt OSEO A 130 0% 250 000 € 25 000 € 25 000 € 0 € 0 € Prêt BPI Innovat.Renv.2 0% 550 000 € 550 000 € 110 000 € 440 000 € 0 € Prêt BPI Innovat.Renv.3 3,50% 750 000 € 750 000 € 600 000 € 150 000 € Prêt BPI Assur. export renv.4 0% 195 635 € 195 635 € 0 € 63 999 € 131 636 € avances OSEO/BPI 1 845 635 € 1 520 635 € 1 103 999 € 281 636 € COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 12 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros renv.1 : Cautions solidaires à hauteur de 155.260 euros chacune prolongée de 24 mois suivant l'échéance théorique du Prêt de Messieurs Alexandre Vielle, Brice Delmotte et Christophe Berly de Buigne renv.2 : Prêt à taux zéro pour l'innovation accordée par BPI sur 20 trimestres. renv.3 : Prêt financement immatériel et innovation au taux de 3,96 % mode de remboursement 8 trimestres de différés d'amortissement de capital, suivi de 20 versements trimestriels garantie de 37.500 euros, renv.4: Prêt BPI assurance export a rembourser à partir de l'année 4 jusqu'à l'année 8. Il n'y a pas d'autres garanties données ou reçues en dehors de celle adossée au crédit bancaire ci-dessus. Remunération des Dirigeants (hors attribution d'instruments de capital) En application de l'article 531-3 du Plan Comptable Général, sont à considérer comme dirigeants sociaux d'une SAS les mandataires sociaux Président et Directeurs Généraux ; Les rémunérations des dirigeants d'Ordissimo comptabilisées en charge au cours de l'année pour le premier semestre 2019 mentionnés en euros sont les suivantes : Fonction Rémunération brute Alexandre Vielle Président 74.040 euros Brice Delmotte Administrateur 72.000 euros Christophe Berly de Buigne Administrateur 44.247 euros Effectifs salariés et Engagements retraite: La société ORDISSIMO comptait en 2019 un effectif moyen de 17 salariés dont 7 cadres et 10 employés. Les engagements pour retraite correspondent aux droits acquis pour les salariés présents au 31/12/2019 et résultent d'un calcul actuariel. Ils sont théoriquement basés sur l'utilisation des tables de mortalité, des salariés, de l'ancienneté, des taux de turn-over par tranche d'âge, d'un taux d'actualisation et d'un taux de revalorisation des salaires. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 13 Règles et Méthodes Comptables Etat exprimé en euros Les paramèretres suivants ont été retenus pour procéder à cette évaluation : -Méthode de calcul " Rétrospective prorata temporis" -Table de mortalité Insee 2012-2014 (donnée provisoire) -Départ des salariés à leur initiative à 62 ans. -Augmentation annuelle des salaires constante de 2% -Taux de rotation retenu de 10% dégressif, jusquà 50 ans -Taux d'actualisation de la dette probable fixé à 2% par an Corformément à la recommandation n°2013-02 de l'ANC (Autorité de Normalisation Comptable) et des dernières évolutions de la Norme Internationale IAS 9, le montant de la dette actuarielle résultant de ces engagements s'élève au 31/12/2019 à 91.707 euros. Déficit reportable en avant: La société ORDISSIMO conserve au 31/12/2019 un Déficit Fiscal reportable et imputable sur ses bénéfices futurs de 2.118.067 euros. Dans l'hypothèse ou ce déficit était imputé sur des bénéfices futurs taxés au taux marginal de 25% l'économie future sur les impôts des sociétés peut être évaluée à 529.517 euros. Crédit d'impôt innovation et Crédit d'impôt recherche : La société a comptabilisé un Crédit d'impôt Innovation pour un montant de 70.675 euros en fonction des différents développements menés sur ses technologies au cours de la période. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 14 Immobilisations Valeurs Mouvements de l'exercice Valeurs brutes début Augmentations Diminutions brutes au Etat exprimé en euros d'exercice Réévaluations Acquisitions Virt p.à p. Cessions 31/12/2019 INCORPORELLES TO TAL IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES 3 401 337 420 572 3 821 909 Frais d'établissement et de développement 3 396 058 420 572 3 816 630 Autres 5 279 5 279 Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui CORPORELLES instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels 11 235 7 018 18 253 Instal., agencement, aménagement divers 80 004 16 434 96 438 M atériel de transport 31 421 16 390 47 811 Matériel de bureau, informatique et mobilier 27 839 5 725 33 564 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TO TAL IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES 150 499 45 567 196 066 FINANCIERES Participations évaluées en équivalence Autres participations 55 000 120 000 1 200 173 800 Autres titres immobilisés 50 50 Prêts et autres immobilisations financières 69 088 16 547 13 635 72 000 TO TAL IMMO BILISATIO NS FINANCIERES 124 138 136 547 14 835 245 850 TO TAL 3 675 974 602 686 14 835 4 263 825 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 15 Amortissements Amortissements Mouvements de l'exercice Amortissements début au Dotations Diminutions Etat exprimé en euros d'exercice 31/12/2019 INCORPORELLES TOTAL IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES 2 471 507 308 649 2 780 157 Frais d'établissement et de développement 2 468 393 308 649 2 777 042 Autres 3 114 3 114 Terrains Constructions sur sol propre CORPORELLES sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels 5 544 1 876 7 420 Autres Instal., agencement, aménagement divers 46 940 7 678 54 618 M atériel de transport 9 951 8 654 18 605 Matériel de bureau, mobilier 23 594 2 511 26 105 Emballages récupérables et divers TOTAL IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES 86 029 20 719 106 747 TOTAL 2 557 536 329 368 2 886 904 Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires Dotations Reprises Mouvement net des amortisse Différentiel Mode Amort. fiscal Différentiel Mode Amort. fiscal ment à la fin de durée et autre dégressif exceptionnel de durée et autre dégressif exceptionnel de l'exercice Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL IMMOB INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport M atériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers TOTAL IMMOB CORPORELLES Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL TOTAL GENERAL NON VENTILE COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 16 Crédit-Bail Etat exprimé en euros Terrains Constructions Matériels et Autres 31/12/2019 outillages VALEUR D'ORIGINE REDEVANCES PAYEES AMORTISSEMENTS Cumul exercices antérieurs Dotation exercice TOTAL Cumul exercices antérieurs Dotation exercice TOTAL REDEV. RESTANT A PAYER 1 an au plus entre 1 et 5 ans plus de 5 ans

TOTAL VALEUR RESIDUELLE 1 an au plus entre 1 et 5 ans plus de 5 ans

TOTAL MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 17 Provisions Etat exprimé en euros Début exercice Augmentations Diminutions REGLEMENTEES Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix PROVISIONS Provisions pour amortissements dérogatoires PROVIS IONS REGLEMENTEES Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres Pour litiges POURPROVISIONS CHARGESETRISQUES Pour garanties données aux clients 9 264 1 572 Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres PROVIS IONS POUR RIS QUES ET CHARGES 9 264 1 572 incorporelles POURPROVISIONS Sur corporelles DEPRECIATION des titres mis en équivalence immobilisations titres de participation {autres immo. financières 7 500 Sur stocks et en-cours Sur comptes clients 70 690 4 664 42 288 Autres 249 861 3 752 216 813 PROVIS IONS POUR DEPRECIATION 328 051 8 416 259 101 TOTAL GENERAL 337 315 8 416 260 673 Dont dotations - d'exploitation 4 664 43 860 {-- exceptionnellesfinancières 3 752 et reprises 216 813 31/12/2019 7 693 7 693 7 500 33 066 36 800 77 367 85 059 Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 18 Stocks et En-cours A la fin de Au début de Variation des stocks Etat exprimé en euros l'exercice l'exercice Augmentation Diminution Marchandises M archandises revendues en l'état 1 215 597 1 181 136 34 461 Approvisionnements M atières premières Autres approvisionnements TO TAL I 1 215 597 1 181 136 34 461 Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres TO TAL II Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres TO TAL III Production stockée ( Total II + Total III ) COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 19 Créances et Dettes Etat exprimé en euros 31/12/2019 1 an au plus plus d'1 an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 72 000 72 000 Clients douteux ou litigieux CREANCES Autres créances clients 215 619 215 619 Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés 150 150 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 74 266 74 266 Taxes sur la valeur ajoutée 115 536 115 536 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 3 489 3 489 Groupe et associés Débiteurs divers 829 999 829 999 Charges constatées d'avances 44 089 44 089 TOTAL DES CREANCES 1 355 149 1 283 149 72 000 Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 31/12/2019 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine 1 231 1 231 Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine 231 695 121 215 110 480 Emprunts et dettes financières divers 9 050 9 050 Fournisseurs et comptes rattachés 700 699 700 699 Personnel et comptes rattachés 98 940 98 940 DETTES Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 974 64 974 Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée 92 132 92 132 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 16 331 16 331 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 25 154 25 154 Autres dettes 81 354 81 354 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAL DES DETTES 1 321 561 1 202 031 119 530 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice 120 712 Emprunts dettes associés (personnes physiques) 25 154 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 20 ANNEXE - Elément 6.12 Charges constatées d'avance Etat exprimé en euros Période M ontants 31/12/2019 Charges constatées d'avance - EXPLOITATION 44 089 Prestataires France avance 2020 4 100 Loyer parking avance 2020 2 480 Assurance avance 2020 1 708 Cotisation GENFA avance 860 Excédent de versement taxe CVAE 2019 9 109 Prestataire étranger avance 2019 13 332 Euroland avce 2020 12 500 Charges constatées d'avance - FINANCIERES Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES TOTAL 44 089 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 21 ANNEXE - Elément 6.10 Produits à recevoir Etat exprimé en euros 31/12/2019 Total des Produits à recevoir 282 679 Autres créances clients 34 569 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 34 569 Autres créances 248 110 ETAT,PRODUITS A RECEVOIR 3 489 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 244 621 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 22 ANNEXE - Elément 6.11 Charges à payer Etat exprimé en euros 31/12/2019 Total des Charges à payer 146 303 Emprunts et dettes financières divers 1 450 INTERETS COURUS SUR CPT COURT 1 450 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56 528 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES 56 528 Dettes fiscales et sociales 82 127 PERSONNEL CONGES A PAYER 50 764 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER 20 306 ETAT, CHARGES A PAYER 11 057 Autres dettes 6 199 CLIENTS ,RAB,REM,AV.A ACCORDER 6 199 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 23 ANNEXE - Elément supplémentaire Produits et Charges exceptionnels Etat exprimé en euros 31/12/2019 Total des produits exceptionnels 216 872 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 59 AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION 59 Reprises sur provisions et transferts de charges 216 813 REP.PROV.DEBITEURS DIVERS 216 813 Total des charges exceptionnelles 181 514 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 181 514 *AMENDES NON DEDUCTIBLES 231 AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION 181 282 Résultat exceptionnel 35 358 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 24 ANNEXE - Elément 8 Engagements financiers 31/12/2019 Etat exprimé en euros Effets escomptés non échus Avals, cautions et garanties Caution personnelle M . Alexandre Vielle Caution personnelle M . Brice Delmotte Caution personnelle M . Christophe Berly de Buigne Emprunt Banque Populaire Rives de Paris Engagements de crédit-bail Engagements en pensions, retraite et assimilés Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés Autres engagements Cf. état Engagements financiers - Autres engagements M ontant financé au 31/12/2017 dans le cadre des encours garanties. Total des engagements financiers (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées Engagements Engagements financiers donnés financiers reçus 155 260 155 260 155 260 465 780 465 780 465 780 465 780 465 780 Cautions solidaires de Messieurs Alexandre Vielle, Brice Delmotte et Christophe Berly de Buigne, à hauteur de 155 260 euros chacune prolongée de 24 mois suivant l'échéance théorique du Prêt onsenti par la Banque Populaire Rives de Paris et finançant le rachat des titres Ordissimo (En cours du Prêt 165 035 € au 31/12/2019 ). COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 25 Capital social Etat exprimé en euros 31/12/2019 Nombre Val. Nominale Montant SOCIALES Du capital social début exercice 1 422 200,00 0,2500 355 550,00 PARTS Emises pendant l'exercice 0,0000 Remboursées pendant l'exercice 0,0000 / ACTIONS Du capital social fin d'exercice 1 422 200,00 0,4414 627 803,75 Effectif moyen 31/12/2019 Interne Externe CATEGORIEPAR Cadres & professions intellectuelles supérieures 7 Professions intermédiaires MOYEN Employés 10 Ouvriers EFFECTIF TOTAL 17 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 26 Variations des Capitaux Propres Capitaux propres Affectation 1 Apports avec Variations en Capitaux propres Etat exprimé en euros clôture 31/12/2018 du résultat N-1 effet rétroactif 2 clôture 31/12/2019 cours d'exercice Capital social 627 804 627 804 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 6 059 441 6 059 441 Ecarts de réévaluation Réserve légale 1 000 1 000 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 6 742 6 742 Report à nouveau (379 857) (129 348) (509 205) Résultat de l'exercice (129 348) 129 348 (1 043 375) (1 043 375) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL 6 185 782 (1 043 375) 5 142 408 Date de l'assemblée générale Dividendes attribués 1 dont dividende provenant du résultat n-1 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 185 782 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 185 782 2 Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 043 375) COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 27 ANNEXE - Elément 15 Filiales et participations Q uote part du capital Valeur comptable des titres détenus Etat exprimé en euros 31/12/2019 Capital Capitaux propres détenue B rute Nette (en pourcentage) A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SUBSTANTIEL SERVICES 7 500 (44 989) 100,00 7 500 7 500 SUBSTANTIEL DISTRIBUTION 7 500 (32 889) 100,00 7 500 2. Participations (10 à 50 %) SENIORALIS 99 600 728 086 39,00 158 800 158 800 Prêts et avances Montant des Résultat du dernier Dividendes consentis cautions et avals Chif f re d'af f aires exercice clos encaissés 1. Filiales (Plus de 50 %) donnés SUBSTANTIEL SERVICES 54 324 22 748 (22 986) SUBSTANTIEL DISTRIBUTION 12 480 7 664 2. Participations (10 à 50 %) SENIORALIS 1 022 063 93 160 B. Renseignements globaux Filiales non reprises en A Participations non reprises en A françaises étrangères françaises étrangères Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis M ontant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés Subtantiel Distribution : Titres dépréciés à 100 % car la filiale n'a plus d'activité COGESTEN SA ORDISSIMO Détail de l'Actif Page : 28 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois Capital souscrit non appelé TOTAL II - Actif Immobilisé NET 1 369 421 17,13 Frais de développement 1 039 588 13,01 203000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT 3 816 630 47,75 280300 AMORT .FRAIS DEVELOPPEMENT (2 777 042) -34,75 Concessions brevets et droits similaires 2 165 0,03 205000 BREVET S,LICENCES,MARQUES 2 165 0,03 205100 LOGICIELS 3 114 0,04 280510 AMORT .CONCESSIONS BREV (3 114) -0,04 Installations techniques, matériel et outillage 10 833 0,14 215000 MAT ERIEL ET OUT ILLAGE INDUST R. 18 253 0,23 281500 AMORT .MAT .OUT ILL.INDUST RIELS (7 420) -0,09 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 1 110 938 11,29 927 665 9,43 3 396 058 34,52 (2 468 393) -25,09 2 165 0,02 2 165 0,02 3 114 0,03 (3 114) -0,03 5 691 0,06 11 235 0,11 (5 544) -0,06 Variations % 258 483 23,27 111 923 12,06 420 572 12,38 (308 649) -12,50 5 142 90,35 7 018 62,47 (1 876) -33,84 Autres immobilisations corporelles 218100 INST ALLAT ION GENERALE AMENAG. 218200 MAT ERIEL DE T RANSPORT 218300 MAT ERIEL BUREAU & INFORMAT IQUE 218400 MOBILIER 281810 AMORT .AUT RES INST .GENERALES 281820 AMORT .MAT ERIEL DE T RANSPORT 281830 AMORT .MAT .BUR.ET INFORMAT IQUE 281840 AMORT ISSEMENT DU MOBILIER 78 486 0,98 96 438 1,21 47 811 0,60 27 244 0,34 6 320 0,08 (54 618) -0,68 (18 605) -0,23 (21 131) -0,26 (4 974) -0,06 58 779 0,60 80 004 0,81 31 421 0,32 21 519 0,22 6 320 0,06 (46 940) -0,48 (9 951) -0,10 (19 035) -0,19 (4 559) -0,05 19 706 33,53 16 434 20,54 16 390 52,16 5 725 26,60 (7 678) -16,36 (8 654) -86,97 (2 096) -11,01 -9,09 Autres participations 166 300 2,08 261101 PART ICIP.SUBST .DIST RIBUT ION 7 500 0,09 261102 PART ICIP.SUBST .SERVICES 7 500 0,09 261103 PART ICIP. SENIORALIS 158 800 1,99 296100 PROV.DEP.T IT RES PART ICIPAT ION (7 500) -0,09 Autres titres immobilisés 50 271100 ACT IONS 50 Autres immobilisations financières 72 000 0,90 275070 DEPOT GARANT IE BAIL MONT ROUGE 27 500 0,34 275072 DEPOT S DE GARANT IE BPI FINANCT 44 500 0,56 TOTAL III - Actif Circulant NET 6 622 875 82,87 Marchandises 1 215 597 15,21 370000 ST OCKS DE MARCHANDISES 1 215 597 15,21 Créances clients et comptes rattachés 182 553 2,28 041D Collectif clients débiteurs 180 606 2,26 411002 CLIENT S AVANCE ET ACOMPT ES 444 0,01 418100 CLIENT S FACT URES A ET ABLIR 34 569 0,43 491000 PROV.DEPREC.COMPT ES CLIENT S (33 066) -0,41 Autres créances 1 012 962 12,67 040D Collectif fournisseurs débiteurs 75 875 0,95 409800 AVOIRS A RECEVOIR 150 425000 AVANCE SALARIE 425100 AVANCES SALAIRE MOARES JOSE 74 266 444000 ET AT ,IMPOT SUR LES BENEFICES 0,93 445602 T VA SUR IMMOBILISAT IONS 92 323 445606 T VA SUR AUT RES BIENS.SERVICES 1,16 47 500 0,48 7 500 0,08 7 500 0,08 40 000 0,41 (7 500) -0,08 50 50 69 088 0,70 24 588 0,25 44 500 0,45 8 727 688 88,71 1 181 136 12,01 1 181 136 12,01 666 480 6,77 688 865 7,00 398 47 907 0,49 (70 690) -0,72 1 375 003 13,98 235 615 2,39 1 800 0,02 1 113 0,01 80 019 0,81 92 655 0,94 118 800 250,11 118 800 297,00 2 912 4,22 2 912 11,84 (2 104 813) -24,12 34 461 2,92 34 461 2,92 (483 928) -72,61 (508 259) -73,78 46 11,56 (13 338) -27,84 37 624 53,22 (362 041) -26,33 (159 740) -67,80 (1 800) -100,00 150 (1 113) -100,00 (5 753) -7,19 -100,00 (333) -0,36 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail de l'Actif Page : 29 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois 445701 T VA COLLECT EE 12 721 0,16 445806 T VA SUR FACT URES A RECEVOIR 6 050 0,08 445807 T VA SUR FACT URES A ET ABLIR 628 0,01 445860 FACT URES NON PARVENUES 3 814 0,05 448700 ET AT ,PRODUIT S A RECEVOIR 3 489 0,04 451001 COMPT E COURANT SENIORALIS 190 467006 NAT IXIS SUBST INDISPO PARIS 467010 NAT IXIS FACT OR FRANCE 5 340 0,07 467011 NAT IXIS FDS.GARANT -FRANCE 345 935 4,33 467012 NAT IXIS FACT OR EXPORT 24 051 0,30 467013 NAT IXIS FDS-GARANT-EXPORT 19 780 0,25 467014 NAT IXIS RESERVE N4 43 904 0,55 467015 SUBST ANT IEL DIST RIBUT ION 12 480 0,16 467016 SUBST ANT IEL SERVICES 54 324 0,68 467023 NDF VACCARO PAT RICK 3 500 467035 NDF GROBNER/MORAES J 0,04 468700 AUT RES PRODUIT S A RECEVOIR 244 621 3,06 496000 PROV.DEPREC.DEBIT EURS DIVERS (10 479) -0,13 Valeurs mobilières de placement 36 650 0,46 511200 ENCAISSEMENT S CLIENT S CIEL 29 389 0,37 503101 ACT IONS ORDISSIMO 33 583 0,42 590300 PROVIS.DEP. ACT ION ORDISSIMO (4 799) -0,06 590800 PROVISION DEP. CPT E CIEL (21 522) -0,27 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 5 920 0,06 9 264 0,09 2 831 0,03 3 489 0,04 29 304 0,30 190 770 505 7,83 238 401 2,42 7 000 0,07 66 729 0,68 10 480 0,11 46 758 0,48 91 129 (227 292) -2,31 33 303 0,34 25 827 0,26 30 045 0,31 (1 047) -0,01 (21 522) -0,22 Variations % 12 721 130 2,20 (8 635) -93,22 983 34,71 (29 304) -100,00 (765 166) -99,31 107 535 45,11 24 051 12 780 182,57 (22 825) -34,21 2 000 19,08 7 566 16,18 (91) -100,00 3 371 N/S 244 621 216 813 95,39 3 348 10,05 3 562 13,79 3 538 11,78 (3 752) -358,29 Disponibilités 511201 ENCAISST REMISE FACT OR SELLSY 511203 ENCAISST REMISE CHQ SELLSY 511208 ENCAISST REM AMAZON SELLSY 512000 ST E GLE 20082412 EBICS 512300 BPRP 21216195818 512305 BANQUE POPULAIRE CPT E USD 512400 BANQUE UK 512500 S.GLE SUISSE 78032047 512600 COMPT E PAYPAL 512700 RET ENUE GARANT IE OSEO 512800 BANQUE BOURSE DIRECT E 530000 CAISSE 4 131 023 51,69 98 816 0,01 6 597 0,08 3 934 593 49,23 108 923 1,36 18 992 0,24 30 641 0,38 5 000 0,06 16 238 0,20 9 126 0,11 5 414 086 55,03 658 302 6,69 50 159 724 0,01 4 395 345 44,67 276 832 2,81 18 290 0,19 24 183 0,25 5 000 0,05 19 955 0,20 15 246 0,15 (1 283 063) -23,70 (658 204) -99,99 (50) -100,00 657 412,31 5 873 811,46 (460 753) -10,48 (276 832) -100,00 108 923 702 3,84 6 458 26,70 (3 717) -18,63 (6 121) -40,14 Charges constatées d'avance 44 089 0,55 486100 CHARGES D'EXPL.CONST .D'AVANCE 44 089 0,55 57 681 0,59 57 681 0,59 (13 591) -23,56 (13 591) -23,56 TOTAL DU BILAN ACTIF 7 992 296 100,00 9 838 627 100,00 (1 846 330) -18,77 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail du Passif Page : 30 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois TOTAL I - Capitaux propres 5 142 408 64,34 Capital S ocial ou individuel 627 804 7,86 101300 CAPIT AL SOUSCRIT APPELE VERSE 627 804 7,86 Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 6 059 441 75,82 104100 PRIMES D'EMISSION 6 059 441 75,82 Réserve légale 1 000 0,01 106100 RESERVE LEGALE 1 000 0,01 Autres réserves 6 742 0,08 106800 AUT RES RESERVES 6 742 0,08 Report à nouveau (509 205) -6,37 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT . (509 205) -6,37 Résultat de l'exercice (1 043 375) -13,05 TOTAL II - Autres fonds propres 1 520 635 19,03 Avances conditionnées 1 520 635 19,03 167410 PRET OSEO CCT R A1306002Z 25 000 0,31 167600 PRET OSEO DEV.INT ERNAT IONAL 195 635 165500 RET ENUE GARANT IE BPI FINANCEMT 2,45 167610 PRET OSEO INNOVAT ION T X ZERO 550 000 6,88 167620 PRET OSEO 750 KE 750 000 9,38 TOTAL III - Total des Provisions 7 693 0,10 Provisions pour risques 7 693 0,10 151200 PROVISIONS GARANT IES CLIENT S 7 693 0,10 TOTAL IV - Total des dettes 1 321 561 16,54 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 6 185 782 62,87 627 804 6,38 627 804 6,38 6 059 441 61,59 6 059 441 61,59 1 000 0,01 1 000 0,01 6 742 0,07 6 742 0,07 (379 857) -3,86 (379 857) -3,86 (129 348) -1,31 1 390 000 14,13 1 390 000 14,13 75 000 0,76 15 000 0,15 550 000 5,59 750 000 7,62 9 264 0,09 9 264 0,09 9 264 0,09 2 253 580 22,91 Variations % (1 043 375) -16,87 (129 348) -34,05 (129 348) -34,05 (914 027) -706,64 130 635 9,40 130 635 9,40 (50 000) -66,67 (15 000) -100,00 195 635 (1 572) -16,96 (1 572) -16,96 (1 572) -16,96 (932 019) -41,36 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 168840 INT ERET S C.N.E. 08701939 164052 EMPRUNT BP POP 388150 € T IT RES 164500 CREDIT INNOVAT ION BPRP 164501 EMPRUNT CIT ROEN CACT US BPRIVES 511202 REMISE CB SELLSY 511204 REMISE VIREMENT SELLSY 512301 BPRP 21210735942 232 927 2,91 44 165 035 2,06 64 854 0,81 1 762 0,02 245 986 0,01 353 513 3,59 69 242 560 2,47 105 080 1,07 4 724 0,05 95 466 521 0,01 (120 587) -34,11 (24) -35,20 (77 524) -31,96 (40 226) -38,28 (2 962) -62,70 (95) -100,00 (221) -47,43 465 89,36 Emprunts et dettes financières divers 34 204 0,43 165000 DEPOT &CAUT IONNEMENT RECUS 9 050 0,11 455001 C/C VIELLE ALEXANDRE 53 455002 C/C BERLY DE BUIGNE CHRIST OPHE 16 997 0,21 455003 C/C DELMOT T E BRICE 6 184 0,08 455004 C/C COURANT VIELLE JULIEN 470 0,01 455860 INT ERET S COURUS SUR CPT COURT 1 450 0,02 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 700 699 8,77 040C Collectif fournisseurs créditeurs 644 171 8,06 408100 FOURNISSEURS FACT /N.PARVENUES 56 528 0,71 Dettes fiscales et sociales 272 378 3,41 421000 REMUNERAT IONS DUES ESPAGNE 2 282 0,03 41 302 0,42 12 230 0,12 518 0,01 13 474 0,14 7 712 0,08 470 6 899 0,07 1 075 730 10,93 1 004 210 10,21 71 520 0,73 437 698 4,45 2 810 0,03 (7 098) -17,19 (3 180) -26,00 (465) -89,75 3 524 26,15 (1 528) -19,81 (5 449) -78,98 (375 031) -34,86 (360 039) -35,85 (14 992) -20,96 (165 321) -37,77 (528) -18,78 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 31 Détail du Passif Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 01/01/2018 12 Variations % 31/12/2019 mois 31/12/2018 mois 421003 REMUNERAT IONS DUES MARS 813 0,01 813 421012 REMUNERAT IONS DUES DECEMBRE 44 694 0,56 58 999 0,60 (14 305) -24,25 425100 AVANCES SALAIRE MOARES JOSE 387 387 428210 PERSONNEL CONGES A PAYER 50 764 0,64 48 208 0,49 2 556 5,30 431000 URSSAF 29 258 0,37 34 009 0,35 (4 751) -13,97 431111 SECU SOCIALE ESPAGNE 4 590 0,06 1 128 0,01 3 462 306,91 437200 CAISSE RET RAIT E ABELIO 9 520 0,12 10 308 0,10 (788) -7,64 437202 CAISSE PREVOYANCE MEDERIC 1 301 0,02 3 876 0,04 (2 575) -66,44 438200 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER 20 306 0,25 20 247 0,21 58 0,29 442100 RET ENUE A LA SOURCE 5 274 0,07 5 274 445501 T VA A DECAISSER 92 132 1,15 240 051 2,44 (147 919) -61,62 445701 T VA COLLECT EE 2 014 0,02 (2 014) -100,00 448600 ET AT , CHARGES A PAYER 11 057 0,14 16 049 0,16 (4 992) -31,10 Autres dettes 81 354 1,02 345 337 3,51 (263 983) -76,44 041C Collectif clients créditeurs 59 842 0,75 201 480 2,05 (141 638) -70,30 419800 CLIENT S ,RAB,REM,AV.A ACCORDER 6 199 0,08 127 633 1,30 (121 434) -95,14 467012 NAT IXIS FACT OR EXPORT 3 659 0,04 (3 659) -100,00 467040 NOT E DE FRAIS JEGOU GREGORY 404 (404) -100,00 467041 NDF AURELIE ARCHAS 326 (326) -100,00 467300 FRAIS AMERICAN EXPRESS 15 313 0,19 11 836 0,12 3 478 29,38 TOTAL DU BILAN PASSIF 7 992 296 100,00 9 838 627 100,00 (1 846 330) -18,77 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail du Compte de Résultat Page : 32 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois Total des produits d'exploitation 3 961 174 122,66 Ventes de marchandises 2 721 731 84,28 Ventes de marchandises FRANCE 2 382 364 73,77 707000 VENT ES FRANCE 2 649 212 82,04 707001 VENT ES MARCHANDISES (FR T V (11 772) -0,36 707150 VENT ES LIVRES 5.5 % 16 546 0,51 709700 REMISES QUANT IT AT IVES T F1 T ELE (39 817) -1,23 709701 REMISES SUR VENT ES (231 805) -7,18 Ventes de marchandises EXPORT 339 366 10,51 707500 VENT ES CEE 191 260 5,92 707511 VENT ES SUISSE T VA EXO 1 025 0,03 707540 VENT ES UK 147 081 4,55 Production vendue Biens Production vendue Services + Travaux 507 629 15,72 Production vendue S ervices FRANCE 117 093 3,63 706000 P.S DIVERSES ET REMISES CCIALE 26 840 0,83 706300 P.S CRIT EO 11 339 0,35 708000 PREST AT IONS DIVERSES 4 721 0,15 708020 LOCAT ION L.GAMBET T A SOUMISES 52 763 1,63 708021 LOCAT ION L.GAMBET T A NON SOUMIS 7 800 0,24 708100 PORT S FACT URES FRANCE 774 0,02 708200 PREST .DIVERSES & INFOPASS 6 618 0,20 708300 LOCAT IONS DIVERSES (50) 708500 PORT S FACT URES CEE 6 288 0,19 Production vendue S ervices EXPORT 390 536 12,09 706500 P.S GOOGLE ADSENSE 384 103 11,89 706501 P.S T ABOOLA UK 6 413 0,20 708510 PORT S FACT URES EXO CEE 19 Montant net du chiffre d'affaires 3 229 360 100,00 Production immobilisée 420 572 13,02 721000 PRODUCT .IMMOBILISAT IONS INCORP 420 572 13,02 S ubventions d'exploitation 15 500 0,48 740000 SUBVENT ION D'EXPLOIT AT ION 15 500 0,48 Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 293 753 9,10 781520 REPRISE PROV.POUR GARANT IES 1 572 0,05 781740 REPRISE PROVISION CLIENT S 42 288 1,31 791000 T RANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA 249 893 7,74 Autres produits d'exploitation 1 990 0,06 758000 PRODUIT S DIVERS GEST .COURANT E 1 990 0,06 Total des charges d'exploitation 5 115 497 158,41 Achats de marchandises 1 904 821 58,98 607100 ACHAT S MARCHANDISES 83 314 2,58 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 4 730 625 108,81 3 865 286 88,90 3 756 990 86,41 3 741 575 86,06 11 870 0,27 39 055 0,90 (35 509) -0,82 108 295 2,49 86 458 1,99 1 787 0,04 20 050 0,46 482 453 11,10 78 749 1,81 (33 024) -0,76 14 000 0,32 (1 095) -0,03 66 285 1,52 7 800 0,18 2 108 0,05 15 311 0,35 7 364 0,17 403 704 9,29 398 895 9,17 4 451 0,10 358 0,01 4 347 738 100,00 358 520 8,25 358 520 8,25 386 0,01 386 0,01 23 400 0,54 1 456 0,03 19 849 0,46 2 095 0,05 581 0,01 581 0,01 4 766 817 109,64 2 687 716 61,82 114 126 2,62 Variations % (769 451) -16,27 (1 143 555) -29,59 (1 374 626) -36,59 (1 092 363) -29,20(23 642) -199,17(22 509) -57,63(4 307) -12,13 (231 805) 231 071 213,37 104 802 121,22 (762) -42,65 127 032 633,59 25 176 5,22 38 344 48,69 59 863 181,27 (2 661) -19,01 5 816 531,23 (13 523) -20,40 (1 334) -63,27 (8 693) -56,78 (50) (1 075) -14,60 (13 168) -3,26 (14 792) -3,71 1 962 44,09 (338) -94,64 (1 118 379) -25,72 62 052 17,31 62 052 17,31 15 114 N/S 15 114 N/S 270 352 N/S 116 7,97 22 439 113,04 247 798 N/S 1 409 242,67 1 409 242,67 348 679 7,31 (782 895) -29,13 (30 812) -27,00 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail du Compte de Résultat Page : 33 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois 607500 ACHAT S MARCH.IMPORT 1 486 056 46,02 607510 ACHAT S MARCH.CEE 335 451 10,39 607520 FRAIS ACCESSOIRES IMPORT AT ION Variation de stocks de marchandises (34 461) -1,07 603700 VARIAT ION ST OCKS MARCHANDISES (34 461) -1,07 Achats de matières premières et autres appro. 187 0,01 602600 EMBALLAGES 187 0,01 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 2 548 907 58,63 24 059 0,55 624 0,01 (745 011) -17,14 (745 011) -17,14 2 276 0,05 2 276 0,05 Variations % (1 062 851) -41,70 311 391 N/S (624) -100,00 710 550 95,37 710 550 95,37 (2 089) -91,78 (2 089) -91,78 Autres achats et charges externes 604000 PREST AT AIRES FRANCE 604100 PREST AT AIRES R ET D 604200 PREST AT AIRES COMMUNAUT ES 604300 PREST AT AIRES EDIT IONS 604500 PREST AT AIRES HORS CEE 604510 PREST AT AIRES CEE 604511 PREST AT AIRES ALLEMAGNE 604512 PREST AT AIRES IT ALIE 606110 ELECT RICIT E 606120 EAU 606300 PET IT OUT ILLAGE 606400 FOURNIT .ET PET IT MAT .BUREAU 611000 NET T OYAGE LOCAUX 613200 LOCAT IONS IMMOBILIERES 613201 LOCAT IONS PARKING MONT ROUGE 613300 LOC ALLEMAGNE 613500 LOCAT IONS MOBILIERES 613514 LOC.BNP MAT MISE SOUS PLI 613520 LOC.MAT .T RANSP.-6MOIS 615510 ENT R.REP.MAT ERIEL OUT ILLAGE 615520 ENT R.REP.MAT ERIEL DE T RANSPORT 615600 MAINT ENANCE 615601 LOCAT ION ALARME VERISURE 616000 MMA ASS.VEHICULES 616100 MMA ASS.MULT IRISQUES 616110 ASSURANCE EMPRUNT 616700 ASSURANCE COFACE/BPI 618100 DOCUMENT AT ION GENERALE 622500 REMUNERAT IONS D'AFFACT URAGE 622600 HONORAIRES EXPERT COMPT ABLE 622601 HONORAIRE T AS ESPAGNE 622610 HONORAIRES AVOCAT S JURIDIQUE 622615 HONORAIRES COMMISSAIRE AU CPT 622630 HONORAIRES DIVERS 622700 FRAIS D'ACT ES ET CONT ENT IEUX 623000 PUBLICIT E HORS CAMPAGNE T V 623002 WEBMARKET ING 623003 PUB ENSEIGNES DIST RI FR 623004 PUB ENSEIGNES DIST RI ALLEMAGNE 623005 PUB ENSEIGNES DIST RIB ESPAGNE 623010 PARRAINAGE T V (DOT & ASILE) 623020 ACHAT S PRESSE-FRANCE 623022 ACHAT S PRESSE-ALLEMAGNE 623030 EDIT ION/FABRICAT ION 623040 CREAT ION PUBLICIT AIRE 623100 ANNONCES ET INSERT IONS 623110 ABONNEMENT DIVERS 623300 FOIRES ET EXPOSIT IONS 623301 FOIRES EXPOS ALLEMAGNE 623400 CADEAUX A LA CLIENT ELE 1 842 927 57,07 129 045 4,00 151 300 4,69 32 741 1,01 13 653 0,42 76 001 2,35 31 263 0,97 55 590 1,72 29 169 0,90 11 353 0,35 877 0,03 1 501 0,05 16 463 0,51 11 056 0,34 124 530 3,86 2 460 0,08 2 470 0,08 693 0,02 1 500 0,05 183 0,01 30 326 0,01 483 0,01 835 0,03 4 340 0,13 4 248 0,13 2 829 0,09 348 0,01 24 855 0,77 46 057 1,43 4 277 0,13 15 960 0,49 15 300 0,47 10 000 0,31 6 050 0,19 103 426 3,20 85 454 2,65 62 103 1,92 14 000 0,43 10 500 0,33 193 786 6,00 64 188 1,99 45 749 1,42 48 825 1,51 4 375 0,14 3 230 0,10 950 0,03 13 714 0,42 3 570 0,11 227 0,01 1 416 175 32,57 172 931 3,98 64 587 1,49 27 500 0,63 17 578 0,40 57 785 1,33 25 416 0,58 13 690 0,31 954 0,02 1 778 0,04 3 363 0,08 10 787 0,25 110 757 2,55 2 480 0,06 2 190 0,05 693 0,02 1 500 0,03 225 0,01 1 455 0,03 (1 573) -0,04 715 0,02 5 130 0,12 4 122 0,09 1 625 0,04 1 850 0,04 451 0,01 25 149 0,58 36 380 0,84 9 856 0,23 15 000 0,35 28 791 0,66 12 36 400 0,84 92 501 2,13 243 911 5,61 8 165 0,19 10 938 0,25 21 954 0,50 200 426 751 30,13 (43 887) -25,38 86 713 134,26 5 241 19,06 (3 925) -22,33 18 215 31,52 5 847 23,01 590 169 (2 337) -17,07 -8,04 -15,59 13 101 389,57 269 2,49 13 774 12,44 (20) -0,81 280 12,79 (42) -18,52 30 (1 130) -77,63 2 056 130,67 119 16,67 (790) -15,40 126 3,06 1 204 74,08 (1 850) -100,00 (104) -22,95 (294) -1,17 9 677 26,60 4 277 6 105 61,94 300 2,00 (18 791) -65,27 6 038 N/S 67 026 184,14 (7 046) -7,62 62 103 14 000 10 500 (50 125) -20,55 56 024 686,19 45 749 37 887 346,38 4 375 3 230 950 (8 240) -37,53 3 570 27 13,43 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail du Compte de Résultat Page : 34 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois 623800 DIVERS (POURBOIRES ,DONS) 5 985 0,19 624100 T RANSPORT S SUR ACHAT S 87 338 2,70 624200 T RANSPORT S SUR VENT ES 69 116 2,14 624800 T RANSPORT S DIVERS 2 320 0,07 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT S 3 259 0,10 625130 DEPL. BERLY CHRIST OPHE 4 849 0,15 625150 DEPL. VIELLE ALEXANDRE 21 344 0,66 625175 DEPL. T OURANCHEAU 903 0,03 625176 DEPL. JEGOU GREGORY 7 945 0,25 625177 DEPLACEMENT ERIC CARIOU 170 0,01 625178 DEPL. ARCHAS AURELIE 9 830 0,30 625190 DEPL. DELMOT T E BRICE 500 0,02 625192 DEPL. CAMILLE ROUSSEL 9 173 0,28 625197 DEPL. VACCARO PAT RICK 12 743 625199 DEPL. MART INS JOSE 0,39 625700 FRAIS DE RECEPT IONS 2 022 0,06 626000 AFFRANCHISSEMENT LA POST E 19 880 0,62 626010 ROUT AGE MAG 45 229 1,40 626011 ROUT AGE ENVOI 1 500 626040 FRAIS HOT LINE 0,05 626101 T ELEPHONE/MOBILE 17 784 0,55 626102 INT ERNET 7 144 0,22 627110 FRAIS AMAZON 899 0,03 627300 COMMISSIONS CAUT IONS & DOSSIER 20 312 627800 AUT RES FRAIS BANCAIRES 0,63 627810 COM/REM CB 1 413 0,04 627820 CIONS PAYPAL 1 809 0,06 628100 CONCOURS DIVERS (COT ISAT ION..) 7 577 0,23 Impôts, taxes et versements assimilés 16 070 0,50 633300 PART IC. D'EMPLOYEUR FORMAT ION 7 070 0,22 633500 VERSEMENT EXONERANT T AXE APPR. 7 325 635110 CET (CFE-CVAE) 0,23 635140 * T AXE S/VEHICULES T OURISME 1 391 0,04 635400 DROIT S ENREGIST REMENT , T IMBRES 284 0,01 635810 T AXES DIVERSES S alaires et traitements 718 567 22,25 641100 SALAIRE,COMMISSION,APPOINT EM. 674 053 20,87 641111 SALAIRES ESPAGNE 36 000 1,11 641121 REMUNERAT IONS ST AGIAIRES 2 844 0,09 641200 CONGES PAYES 2 556 0,08 641420 PRIMES DE T RANSPORT 4 589 0,14 641430 AV.NAT URE VEHICULES (1 475) -0,05 641440 INDEMN.RUPT URE DEPART RET RAIT E 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 150 707 3,47 56 580 1,30 3 062 0,07 8 625 0,20 12 521 0,29 1 027 0,02 7 926 0,18 6 320 0,15 203 4 934 0,11 10 355 0,24 6 902 0,16 19 056 0,44 784 0,02 3 462 0,08 18 299 0,42 1 264 0,03 58 19 500 0,45 20 026 0,46 5 279 0,12 1 233 0,03 807 0,02 23 037 0,53 (303) -0,01 4 748 0,11 15 931 0,37 1 093 0,03 827 0,02 740 0,02 713 539 16,41 698 262 16,06 3 000 0,07 (4 954) -0,11 4 687 0,11 12 545 0,29 Variations % 5 985 (63 369) -42,05 12 536 22,16 2 320 197 6,42 (3 776) -43,78 8 823 70,47 (124) -12,10 19 0,24 170 3 510 55,54 297 146,48 9 173 (4 934) -100,00 2 388 23,06 (4 879) -70,70 824 4,33 45 229 -100,00 (1 962) -56,67 (515) -2,82 5 880 465,14 841 N/S (19 500) -100,00 286 1,43 (3 865) -73,22 577 46,77 6 770 838,91 (6 967) -30,24 7 373 N/S (4 748) -100,00 (8 606) -54,02 298 27,26 (544) -65,70 (740) -100,00 5 028 0,70 (24 208) -3,47 33 000 N/S 2 844 7 510 151,59 (98) -2,08 (1 475) (12 545) -100,00 Charges sociales du personnel 645100 COT ISAT IONS A L'URSSAF 645111 CHARGES SOC.ESPAGNE 645300 COT ISAT IONS RET R.ABELIO 645304 MUT UELLE 645400 COT ISAT IONS AUX ASSEDIC 645800 COT ISAT IONS AUT RES ORGANISMES 647500 MEDECINE DU T RAVAIL, PHARMACIE 647700 T ICKET S REST AURANT S 648000 DIVERS 648010 ST AGIAIRES 649010 *PRODUIT D'IMPOT CICE 284 134 8,80 180 204 5,58 8 430 0,26 57 722 1,79 1 534 0,05 25 201 0,78 58 (1 100) -0,03 11 788 0,37 299 0,01 298 319 6,86 199 247 4,58 938 0,02 68 970 1,59 25 924 0,60 (1 549) -0,04 12 848 0,30 55 2 989 0,07 (11 101) -0,26 (14 185) -4,76 (19 044) -9,56 7 492 799,15 (11 248) -16,31 1 534 (723) -2,79 1 607 103,76 (1 100) (1 060) -8,25 244 445,92 (2 989) -100,00 11 101 100,00 Dotation aux amortissements sur immobilisations 329 368 10,20 320 768 7,38 8 601 2,68 COGESTEN SA ORDISSIMO Détail du Compte de Résultat Page : 35 Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 31/12/2019 mois 681111 DOT .AMORT .FRAIS DEVELOPPEMENT 308 649 9,56 681125 DOT .AMORT .MAT .INST .T ECHNI.(L) 1 920 0,06 681126 DOT AMORT INST GENERAL. 7 634 0,24 681127 DOT .AMORT .MAT .DE T RANSPORT 8 654 0,27 681128 DOT .AMORT .MOB.ET MAT BUREAU 2 511 0,08 Dotations aux provisions sur actif circulant 4 664 0,14 681740 PROV.DEPREC. DES CLIENT S 4 664 0,14 Autres charges de gestion courante 49 219 1,52 651600 DROIT S DIFFUSIONS 5 900 0,18 654100 CREANCES IRRECOUVRABLES 42 776 1,32 658000 FRAIS DIVERS DE GEST ION 543 0,02 Résultat d'exploitation (1 154 323) -35,74 Total des produits financiers 44 414 1,38 Autres intérêts et produits assimilés 1 768000 AUT RES PRODUIT S FINANCIERS 1 Différences positives de change 44 413 1,38 766000 DIFFERENCE DE CHANGE BONI 44 413 1,38 Total des charges financières 43 091 1,33 Dotations financières aux amort. et provisions 3 752 0,12 686650 DOT AT ION DEP.T IT RES ORDISSIMO 3 752 0,12 686660 DOT AT DEPRECIAT ION CPT E ENCAIS Intérêts et charges assimilées 38 220 1,18 661160 INT ERET S DES EMPRUNT S 4 393 0,14 661500 INT ERET S DES COMPT ES COURANT S 1 450 0,04 661600 AGIOS COURANT S 8 348 0,26 661800 INT ERET S DES AUT RES DET T ES 23 741 0,74 665000 ESCOMPT ES ACCORDES 288 668800 ECART CONVERSION EURO CHARGE 0,01 Différences négatives de change 1 118 0,03 666000 PERT ES DE CHANGE 1 118 0,03 Résultat financier 1 324 0,04 Résultat courant avant impôts (1 152 999) -35,70 Total des produits exceptionnels 216 872 6,72 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 59 771800 AUT RES PRODUIT S EXCEPT .GEST ION 59 Reprises sur provisions et transferts de charges 216 813 6,71 787600 REP.PROV.DEBIT EURS DIVERS 216 813 6,71 01/01/2018 12 31/12/2018 mois 306 618 7,05 761 0,02 7 367 0,17 4 823 0,11 1 198 0,03 4 523 0,10 4 523 0,10 45 475 1,05 17 150 0,39 26 481 0,61 1 844 0,04 (36 192) -0,83 14 635 0,34 1 1 14 634 0,34 14 634 0,34 70 175 1,61 22 569 0,52 1 047 0,02 21 522 0,50 47 606 1,09 10 745 0,25 21 858 0,50 7 376 0,17 1 251 0,03 28 6 347 0,15 (55 540) -1,28 (91 733) -2,11 3 000 0,07 3 000 0,07 3 000 0,07 Variations % 2 032 0,66 1 159 152,38 267 3,62 3 831 79,43 1 312 109,50 141 3,13 141 3,13 3 744 8,23 (11 250) -65,60 16 295 61,53 (1 300) -70,53 (1 118 130) N/S 29 780 203,49 29 780 203,50 29 780 203,50 (27 084) -38,60 (18 817) -83,38 2 705 258,29 (21 522) -100,00 (9 385) -19,72 (6 352) -59,12 (20 408) -93,37 972 13,17 22 490 N/S (28) -100,00 (6 059) -95,46 1 118 1 118 56 864 102,38 (1 061 266) N/S 213 872 N/S (2 941) -98,03 (2 941) -98,03 216 813 216 813 Total des charges exceptionnelles 181 514 5,62 109 533 2,52 71 981 65,72 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 36 Détail du Compte de Résultat Etat exprimé en euros 01/01/2019 12 01/01/2018 12 Variations % 31/12/2019 mois 31/12/2018 mois Charges exceptionnelles sur opération de gestion 181 514 5,62 720 0,02 180 794 N/S 671250 *AMENDES NON DEDUCT IBLES 231 0,01 720 0,02 (488) -67,85 671800 AUT RES CHARGES EXCEPT . GEST ION 181 282 5,61 181 282 Dotations excep. aux amortissements et aux provisions 108 813 2,50 (108 813) -100,00 687600 PROV.DEPREC.DEBIT EURS DIVERS 108 813 2,50 (108 813) -100,00 Résultat exceptionnel 35 358 1,09 (106 533) -2,45 141 891 133,19 Impôts sur les bénéfices (74 266) -2,30 (68 918) -1,59 (5 348) -7,76 695007 CREDIT IMPOT INNOVAT ION (70 675) -2,19 (68 918) -1,59 (1 757) -2,55 699500 Réduction d'impôt mécénat (3 591) -0,11 (3 591) Résultat de l'exercice (1 043 375) -32,31 (129 348) -2,98 (914 027) -706,64 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 37 Soldes Intermédiaires de Gestion 01/01/2019 12 01/01/2018 12 Ecarts % Etat exprimé en euros 31/12/2019 mois 31/12/2018 mois CHIFFRE D'AFFAIRES 3 229 360 100,00 4 347 738 100,00 (1 118 379) -25,72 Ventes de marchandises 2 721 731 84,28 3 865 286 88,90 (1 143 555) -29,59 - Achats de marchandises 1 904 821 69,99 2 687 716 69,53 (782 895) -29,13 - Variation stocks de marchandises (34 461) -1,27 (745 011) -19,27 710 550 -95,37 MARGE COMMERCIALE 851 371 31,28 1 922 581 49,74 (1 071 210) -55,72 Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services 507 629 15,72 482 453 11,10 25 176 5,22 + Variation production stockée + Production immobilisée 420 572 13,02 358 520 8,25 62 052 17,31 PRODUCTION DE L'EXERCICE 928 201 28,74 840 973 19,34 87 228 10,37 PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE 1 779 572 55,11 2 763 553 63,56 (983 981) -35,61 - Achats stockés approvisionnement 187 0,01 2 276 0,05 (2 089) -91,78 - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance 518 761 16,06 365 798 8,41 152 963 41,82 - Achats non stockés 30 195 0,94 19 785 0,46 10 409 52,61 - Autres charges externes 1 293 971 40,07 1 030 592 23,70 263 379 25,56 VALEUR AJOUTEE PRODUITE (63 542) -1,97 1 345 102 30,94 (1 408 644) -104,7 + Subventions d'exploitation 15 500 0,48 386 0,01 15 114 N/S - Impôts, taxes sur rémunérations 7 070 0,22 4 446 0,10 2 625 59,04 - Autres impôts et taxes 9 000 0,28 18 591 0,43 (9 591) -51,59 - Salaires et traitements 718 567 22,25 713 539 16,41 5 028 0,70 - Charges sociales 284 134 8,80 298 319 6,86 (14 185) -4,76 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (1 066 814) -33,03 310 592 7,14 (1 377 405) -443,4 + Reprises sur amortissements et provisions 43 860 1,36 21 305 0,49 22 555 105,87 + Autres produits d'exploitation 1 990 0,06 581 0,01 1 409 242,67 + Transfert de charges d'exploitation 249 893 7,74 2 095 0,05 247 798 N/S - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions 334 032 10,34 325 290 7,48 8 742 2,69 - Autres charges de gestion courante 49 219 1,52 45 475 1,05 3 744 8,23 RES ULTAT EXPLOITATION (1 154 323) -35,74 (36 192) -0,83 (1 118 130) N/S + Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers 44 414 1,38 14 635 0,34 29 780 203,49 - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières 43 091 1,33 70 175 1,61 (27 084) -38,60 RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 152 999) -35,70 (91 733) -2,11 (1 061 266) N/S Produits exceptionnels 216 872 6,72 3 000 0,07 213 872 N/S - Charges exceptionnelles 181 514 5,62 109 533 2,52 71 981 65,72 RES ULTAT EXCEPTIONNEL 35 358 1,09 (106 533) -2,45 141 891 133,19 - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices (74 266) -2,30 (68 918) -1,59 (5 348) -7,76 RES ULTAT DE L'EXERCICE (1 043 375) -32,31 (129 348) -2,98 (914 027) -706,6 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 38 Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices (articles R. 225-102 du Code de commerce) Etat exprimé en euros 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 d'exercice Capital social 385 770 385 770 355 550 627 804 Fin Nombre d'actions ordinaires 38 577 38 577 1 422 200 1 422 200 Nbre d'actions dividende prioritaire en sans droit de vote CAPITAL Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription RESULTATet Impôts sur les bénéfices (43 127) (65 420) (63 014) (68 918) Chiffre d'affaires ( hors taxes ) 3 117 717 3 972 882 5 824 834 4 347 738 Résultat avant impôts, participations 253 426 487 456 923 215 237 102 OPERATIONS dotations aux amorts et prov. Participation des salariés Résultat après impôts, participation, 90 540 322 333 678 493 (129 348) dotations aux amorts et provisions Résultat distribué PAR ACTION Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. 8 14 1 Résultat après impôts, participation, RESULTAT dotations aux amorts et provisions 2 8 Dividende attribué PERSONNEL Effectif moyen salarié 13 15 14 14 avantages sociaux 224 023 232 078 257 332 298 319 M ontant de la masse salariale 549 960 568 383 636 526 713 539 M ontant des sommes versées en 31/12/2019 627 804 1 422 200 3 229 360 (1 040 529) (74 266) (1 043 375) (1) (1) 17 718 567 284 134 COGESTEN SA ORDISSIMO Page : 39 Flux de trésorerie Etat exprimé en euros 31/12/2019 D'EXPLOITATION Résultat net (1 043 375) Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité + Amortissements, dépréciations et provisions 337 784 - Reprises sur amortissements et provisions (260 673) - Produits de cession éléments de l'actif + Valeur nette comptable des éléments cédés OPERATIONS - Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (966 263) Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes) +/- Variation des stocks (34 461) +/- Variation des créances clients 521 551 +/- Variation des autres créances d'exploitation 592 445 +/- Variation des dettes fournisseurs (375 031) +/- Variation des autres dettes d'exploitation (429 304) FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (691 062) D'INVESTISSEMENT Cessions immobilisations incorporelles + Cessions immobilisations corporelles + Cessions/réductions immobilisations financières - Acquisitions immobilisations incorporelles (420 572) - Acquisitions immobilisations corporelles (45 567) OPERATIONS - Acquisitions immobilisations financières (121 712) Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement +/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT (587 851) 1 FINANCEMENT Augmentation de capital - Réduction de capital - Distributions mises en paiement + Augmentation des dettes financières (A) 199 159 - Remboursement des dettes financières (A) (196 358) DE + Avances reçues des tiers - Avances remboursées aux tiers OPERATIONS - Variation du capital souscrit appelé non versé Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement - Variation du capital souscrit non appelé FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT 2 801 TRESORERIE VARIATION DE LA TRESORERIE (1 276 113) Trésorerie d'ouverture 5 468 876 Trésorerie de clôture 4 192 764 1 dont subventions d'investissement reçues (A) Y compris les comptes courants d'associés 31/12/2018 (129 348) 456 673 (21 305) 306 020 (745 011) (62 758) (688 078) (104 898) (18 489) (1 313 214) 18 500 4 164 (358 520) (29 744) (44 500) (410 100) 5 282 436 1 300 000 (327 534) 6 254 903 937 288 5 468 876 4 531 589 La Sté Ordissimo SA a publié ce contenu, le 30 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

