Ordissimo SA: Résultats semestriels 2018, des perspectives prometteuses

23-Oct-2018 / 18:37 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



des perspectives prometteuses : - Ouverture de grands comptes français Auchan, Fnac/Darty et LDLC - 1ères signatures de contrats en Allemagne ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce ses résultats semestriels 2018 arrêtés par le conseil d'administration du 22 octobre 2018 non audités. Données en euros 30/06/2018 30/06/2017 Chiffre d'affaires 2 213 729 2 600 105 Achats consommés 1 050 629 1 390 840 Marge brute 1 163 100 1 209 265 Marge Brute en % du CA 55,54% 46,51% Charge de Personnel 468 459 448 905 Autres produits d'exploitation 159 095 200 358 Autres charges d'exploitation 689 223 649 552 EBITDA 164 513 311 166 EBITDA en % du CA 7,43% 11,97% Dotation aux ammo. et depréc. 162 125 145 272 EBIT 2 388 165 894 Résultat financier -12 235 -5 765 Résultat exceptionnel -467 238 Impôt sur les bénéfices 31 800 34 253 Résultat net 21 486 194 620 Evolution de l'activité : Chiffre d'affaires en baisse lié à l'attente de la nouvelle génération La société publie un chiffre d'affaires semestriel de 2,2 MEUR en baisse de 15% qui s'explique en grande partie par un effet de base défavorable. En effet en 2017, la société avait réalisé une opération de renouvellement sur les anciens clients ayant permis de générer un chiffre d'affaires de 300kEUR. Une nouvelle opération de renouvellement est prévue d'ici la fin de l'année à l'occasion de la sortie de la 4ème version du système d'exploitation du PC. La durée d'utilisation moyenne d'un Ordissimo étant de 7 ans, le niveau soutenu des ventes d'Ordissimo réalisées entre 2010 et 2012 laisse présager le succès de l'opération. Au cours du S1, les revenus issus de la vente de solutions technologiques représentent 1 933 368EUR soit 87,34% du chiffre d'affaires et les revenus de la communauté ont représentés 280 361EUR. Concernant la marge commerciale, elle s'améliore du fait d'un mix produit plus favorable aux revenus de la communauté mieux margés, ainsi que de l'amélioration des conditions d'achats de PC (baisse des prix en dollars et évolution favorable du dollars). Au deuxième semestre, la société est couverte pour ses achats en dollars à un niveau très satisfaisant pour les marges. Résultats semestriels : 1ères campagnes marketing réalisées / Structure financière saine Ordissimo publie un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 164 516EUR au cours du 1er semestre 2018. La baisse enregistrée est principalement liée au recul du chiffre d'affaires et à des investissements marketing plus intensifs au cours du le 1er semestre. Ordissimo a réalisé un investissement marketing dans une campagne TV nationale de 3 semaines entre fin janvier et début février 2018 pour un montant de 135 KEUR. Cette campagne a permis d'acquérir une visibilité supplémentaire et ainsi intéresser les acheteurs de grands distributeurs. Les charges de personnel sont restées globalement stables sur le 1er semestre. Après prise en compte des amortissements, le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 2 388 EUR et le résultat net à 21 486EUR après prise en compte d'un crédit d'impôt de 31 800EUR. Le bilan présenté au 30/06/2018 n'intègre pas les éléments marquants suivants : * La réalisation de l'IPO ayant permis de lever 5,75 MEUR dans le cadre du placement global (PG) et de l'offre a prix ferme (OPF) (dont 2MEUR par compensation de créances) après exercice intégral de la clause d'extension. * La souscription de deux emprunts auprès la BPI pour un montant total de 1,3 MEUR sur une durée de 7 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. Ces fonds levés vont permettre à Ordissimo d'accélérer le développement de l'activité en France et à l'international conformément à la stratégie annoncée lors de l'IPO. Stratégie de déploiement international amorcée Pour la fin d'année 2018, un ralentissement ponctuel est attendu avec le client Teleshopping. Les ventes 2018 seront inférieures à celle de 2017 en raison d'un déstockage fort de leur part, entrainant une baisse du nombre d'émission diffusant Ordissimo. Par ailleurs et conformément à son plan stratégique annoncé à l'IPO, Ordissimo a poursuivi sa démarche de prospection auprès des grands comptes. Le deuxième semestre sera marqué par l'ouverture de grands noms de la distribution : * AUCHAN, qui va commercialiser les PC Ordissimo dans l'ensemble de ses hypermarchés en France dans le courant du quatrième trimestre. * FNAC et DARTY présentent désormais Ordissimo sur le site WEB * LDLC, sur une vingtaine de points de vente. La dynamique de ces nouveaux acteurs permet d'envisager une bonne activité en fin d'année dans le retail, et ouvre de belles perspectives pour l'activité 2019. La stratégie internationale est lancée et devrait d'ores et déjà contribuer au chiffre d'affaires sur la fin d'année 2018 avec : * En Allemagne : Contrat signé avec API, l'un des plus importants grossistes qui distribuera les produits Ordissimo dans 3 réseaux de distribution : EXPERT, PC SPECIALIST (Groupe Synaxon), EMENDO (Groupe Synaxon) * Au Royaume-Uni : Un premier test est en cours avec Ideal World, (équivalent de Teleshopping en UK) qui pourra en cas de succès permettre de rentrer dans une logique récurrente de diffusion de nos produits à la TV. Ces premiers retours positifs en Europe confortent la Société dans ses objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires de 15 MEUR pour 2020. Participation Sénioralis Pour rappel Ordissimo détient 48% de la société Sénioralis qui a réalisé une très forte croissance sur le S1 avec un CA de 231 000 EUR. A propos d'Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, .). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs. Au titre de l'exercice 2017, Ordissimo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 MEUR, en hausse de 47%. L'EBITDA 2017 ressort à 961 KEUR représentant 16,5% du chiffre d'affaires de la période. Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Resultats semestriels 2018

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IGBSYSPDXO



Langue : Français Entreprise : Ordissimo SA 33 avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge France Téléphone : +33 1 40 84 72 08 E-mail : info@ordissimo.com Internet : http://www.ordissimo.com ISIN : FR0013318052 Ticker Euronext : ALORD Catégorie AMF : Communiqué sur comptes, résultats Fin du communiqué EQS News-Service 736917 23-Oct-2018 CET/CEST

