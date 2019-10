Ordissimo SA

Ordissimo SA: Résultats semestriels 2019



29-Oct-2019 / 20:01 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.





Montrouge (France), le mardi 29 octobre 2019 ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce ses résultats semestriels arrêtés par le conseil d'administration du 29 octobre 2019 non audités. Données en euros 30/06/2019 30/06/2018 Chiffre d'affaires 1 364 380 2 213 729 Achats consommés 637 401 1 050 629 Marge brute 726 979 1 163 100 Marge Brute en % du CA 53.28% 55,54% Charge de Personnel 483 759 468 459 Autres produits d'exploitation 195 488 159 095 Autres charges d'exploitation 904 620 689 223 EBITDA -465 912 164 513 EBITDA en % du CA -34,15% 7,43% Dotation aux ammo. et depréc. 164 363 162 125 EBIT -630 275 2 388 Résultat financier 5 566 -12 235 Résultat exceptionnel -163 -467 Impôt sur les bénéfices 34 000 31 800 Résultat net -590 872 21 486 Evolution de l'activité : Chiffre d'affaires en baisse lié à la VPC. Le chiffre d'affaires au premier semestre 2019 s'élève à 1,36 MEUR en baisse de 38% (-849KEUR) en raison principalement de la baisse anticipée et annoncée du client VPC Téléshopping (100KEUR au S1 2019 contre 915 KEUR au S1 2018). Les ventes de la distribution en France poursuivent leur progression, entre +15% et +20% sans effet sur le chiffre d'affaires compte tenu de la baisse du niveau de stock des grossistes par rapport au 31/12/2018. Les ventes à l'export s'élèvent à 248KEUR en progression de 130% par rapport au S2 2018 (108KEUR). La société n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires à l'export au premier semestre 2018. La marge commerciale est en retrait du fait de la détérioration ponctuelle des conditions d'achats de PC (ruptures de stocks de produits Intel) observées au cours du premier semestre. L'amélioration attendue de ces dernières couplée à une stabilité du dollar, devraient conduire à une amélioration de la marge commerciale au second semestre 2019. Les revenus publicitaires de la communauté s'élèvent à 211 kEUR, équivalents au S1 2018. Les revenus liés aux recherches Google ont baissé de 5,5kEUR alors que ceux provenant du contenu (site ordissinaute.fr) ont augmenté de 4,5kEUR. Cette dernière amélioration provient notamment de nouveaux programmes de leçons envoyés par e-mail à nos abonnés, augmentant le contenu lu de 9%. Nous avons concentré nos efforts de développements sur l'internationalisation du site communautaire ordissinaute pour tous les pays (EN, ES, IT, DE, DE), sur la mécanique de gestion des contenus traduits et de leurs modifications (workflow). Résultats semestriels : Coûts fixes stables, investissements importants pour l'export et pression marketing accrue pour soutenir l'ouverture des grands comptes. L'EBITDA à fin juin 2019 s'élève à -466KEUR. La baisse enregistrée par rapport à fin juin 2018 (-630KEUR) est principalement liée à l'évolution du chiffre d'affaires (la marge en moins sur la différence de chiffre d'affaires correspond à 350KEUR environ). Les autres charges d'exploitation augmentent pour leur part de 215EUR, et résultent de l'accroissement des coûts de financement d'implantation des nouveaux points de ventes (soutien marketing et formation des vendeurs) en France ainsi que 82KEUR pour l'activité export (frais de marketing enseignes, frais de déplacements et prestataires). Les charges de personnel sont stables. Elles incluent 3 salaires pour l'export pour un montant total de 116KEUR au premier semestre 2019. Au total, les investissements réalisés pour l'activité export représentent donc 198KEUR pour un chiffre d'affaires total généré de 232kEUR. Après prise en compte des amortissements, la perte opérationnelle (résultat opérationnel) ressort à 630KEUR et la perte nette à 591kEUR après prise en compte d'un crédit d'impôt de 34kEUR. Au 30 juin 2018, la trésorerie brute de la société s'élève à 4 300 kEUR. Point fin d'année en France et déploiement international Pour la fin d'année 2019, les ventes en France hors VPC vont continuer leur progression, avec une poursuite de l'amélioration de la couverture nationale de distributeurs. Ordissimo réalisera notamment un test dans deux comptes clés de la Grande distribution spécialisée, avec 50 points de ventes au total. L'investissement marketing sera intensifié pour transformer ces deux tests en succès avec notamment une vague de publicité télévisée de mi-novembre à mi-décembre. Le redémarrage avec le client Téléshopping ayant pris du retard, les ventes VPC 2019 seront pénalisées, et seront inférieures au niveau de 2018. Pour les activités à l'export, Ordissimo anticipe un chiffre d'affaires similaire au S1 2019 soutenu par la poursuite des activités VPC (Angleterre et Espagne), ainsi que par la distribution classique en Espagne et en Allemagne, où un investissement marketing important est prévu (50KEUR) pour venir soutenir l'accélération des ventes du réseau désormais conséquent (50 points de ventes). Participation Sénioralis Pour rappel Ordissimo détient au 30 juin 2019, 48% de la société Sénioralis qui a réalisé une très forte croissance sur le S1 avec un CA de 405KEUR, soit une progression de 75% par rapport au S1 2018 (231KEUR). A propos d'Ordissimo : Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, .). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'«Ordissinautes», source de revenus complémentaires fortement contributifs. Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Résultats semestriels 2019

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EFIEKONQWI