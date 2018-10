JAPON : ORÈGE ANNONCE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE  AVEC ITOCHU MACHINE-TECHNOS CORP. (ITCMT)

Voisins-le-Bretonneux, le 16 octobre 2018 à 8h00 - Orège a le plaisir d'annoncer la mise en œuvre de son partenariat de distribution et d'intégration de ses solutions SLG® au Japon avec Itochu Machine-Technos Corp.

Alliance commerciale à fort potentiel

ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l'environnement et de la valorisation énergétique.

Le partenariat d'Orège avec ITCMT porte sur la commercialisation, l'intégration et la maintenance de ses solutions SLG® sur tout le territoire Japonais, tant auprès des industriels que des municipalités.

Des premières actions commerciales conjointes ont été menées depuis le printemps 2018, confirmant d'ores et déjà le potentiel du marché japonais avec de nombreuses marques d'intérêt.

Orège et ITCMT sont confiants dans leur capacité à vendre et à installer plusieurs solutions SLG® sur les mois à venir, notamment chez des industriels japonais œuvrant dans les secteurs de la papeterie et de l'agroalimentaire.

Contexte économique et environnemental au Japon très favorable au déploiement de solutions SLG®

Le marché japonais figure dans le tiercé des marchés mondiaux les plus importants, avec les Etats-Unis et la Chine, en termes d'investissements réalisés dans les solutions de traitement des eaux usées et des boues.

Le coût d'élimination, à la tonne, des boues au Japon ressort également comme étant l'un des plus élevés au monde.

Par ailleurs, le Gouvernement Japonais a mis en œuvre, notamment au travers d'un texte de loi de 2017, des aides financières significatives pour inciter les acteurs industriels et municipaux à améliorer leur empreinte carbone et environnementale, et afin qu'ils adoptent des solutions innovantes permettant la valorisation des boues sous forme de fertilisants/compost ou sous forme énergétique (biomasse, biogaz…).

Pascal Gendrot, Directeur Général et co-fondateur d'Orège, déclare :

« Cette alliance avec l'un des plus grands conglomérats industriels au niveau mondial s'inscrit parfaitement dans notre stratégie ciblant des zones géographiques à fort potentiel. Elle constitue un vecteur de conquêtes important du marché japonais, en permettant d'y démultiplier notre potentiel de déploiement tout en réduisant les coûts de commercialisation auprès des clients. »

A propos d'ITCMT et ITOCHU Corporation :

ITOCHU Corporation - avec ses sièges sociaux à Tokyo et à Osaka - est une des principales sociétés de commerce mondial. Plus de 150 ans d'expérience du commerce global a fait d'ITOCHU un acteur compétent dans tous les secteurs d'activités. ITOCHU est impliquée dans presque toutes les branches de l'économie et joue un rôle important dans le commerce international. 138 succursales dans 85 pays et plus de 651 filiales appartenant au groupe.

www.itochu.co.jp/en/

www.itcmt.co.jp

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 - OREGE

www.orege.com

Contacts