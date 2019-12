Japon : Orège annonce la vente de deux premières solutions SLGF® au groupe Itochu

Dans le cadre du partenariat de distribution et d'intégration des solutions Orège, signé il y a un an, avec Itochu Machine-Technos Corp. (ITCMT), filiale du groupe japonais Itochu Corporation, Orège a le plaisir d'annoncer sa première vente ferme de deux solutions SLG® + Flosep® à ITMCT.

La première solution SLG®+ Flosep® sera installée et mise en œuvre, par les équipes communes d'Itochu et d'Orège, au sein d'un groupe japonais parmi les leader mondiaux du secteur de la papeterie et de l'emballage.

La solution SLG® est, dans ce cas, destinée à conditionner des boues biologiques en amont d'un filtre à bandes.

La solution SLG® déployée a pour objectif une nette amélioration des performances de la ligne de traitement des boues actuellement opérée en surcharge :

La seconde solution SLGF® dont disposera ITCMT, sera déployée sur un des 10 sites-prospects identifiés par les équipes Itochu/Orège lors des voyages exploratoires réalisés au printemps dernier.

Afin de répondre aux normes d'application et d'utilisation des solutions SLG® sur le territoire japonais, Orège a développé une solution SLG® spécifique qui fait l'objet d'une certification par l'organisme Lloyd's Register.

Orège a reçu le 02 décembre 2019 le document d'approbation de conception. Cette première étape fondamentale réussie sera suivie dans les semaines à venir, d'inspections par Lloyd's Register lors de la fabrication des unités SLG®. Cette seconde étape a pour objectif de valider la conformité entre la fabrication et la conception. Elle viendra ainsi clore le processus de certification.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multi récompensée, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.