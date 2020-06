OREGE: Résultats annuels 2019 et point sur activité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Voisins Le Bretonneux, le 15 juin 2020 - 7h00

POINT SUR ACTIVITÉ ET IMPACT COVID 19

RESULTATS ANNUELS 2019

Une fin d’année 2019 et un premier semestre 2020 contrariés par les évènements

Les mouvements sociaux de la fin d’année 2019 en France, puis la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19, ont pénalisé plusieurs projets menés par Orège. Tel est notamment le cas de 3 projets importants dont le calendrier de déploiement a été retardé, retard ayant pour conséquence, entre autres, le décalage de la comptabilisation des revenus associés évalués à environ1,3 M€ :

- Itochu (Japon) : Les deux solutions SLG vendues courant 2019 n’ont pas pu être livrées fin décembre à cause du blocage des transporteurs par les gilets jaunes. Livrées courant janvier 2020, elles n’ont pas encore pu être mises en œuvre en raison de la fermeture des frontières.

- Orlando (USA) : l’exécution du projet mis en œuvre sur S2 2019 et partiellement réceptionnable fin décembre 2019, et dont la réception définitive était prévue sur T1 2020, avant l’arrêté des comptes, a dû être suspendue. Celle-ci devrait être finalisée cet été avec la reprise du chantier mi-juin.

- Aqualia (Espagne) : un projet réceptionné pour sa 1ere partie en décembre 2019, a été arrêté dans ses phases suivantes de déploiement en mars 2020. La crise sanitaire et économique sans précédent a amené Aqualia et Orège à renégocier les modalités commerciales de ce contrat qui devrait désormais comprendre un paiement échelonné dans le temps selon le principe du partage des gains générés (gain sharing).

L’activité d’Orège sur le premier semestre 2020, a été significativement impactée par la crise sanitaire Covid 19. Tous les projets en exécution, soit 15 contrats signés, ont été arrêtés dès le mois de février pour certains (Japon, Lombardie-Italie) puis en mars pour tous les autres.

Orège a repris l’exécution de 4 projets courant juin et anticipe la reprise de la plupart des autres projets dans le courant de l’été, au fur et à mesure de la réouverture des frontières, des possibilités de déplacements aériens et de l’obtention des autorisations de reprise d’exécution par nos clients.

A la date de ce communiqué, ces 15 contrats signés, et en cours d’exécution représentent environ 5 M€ de chiffre d’affaires dont 3 M€ devraient être comptabilisés et encaissés en 2020, le solde devant être facturé sur les années suivantes (contrats de leasing, de location longue durée, ou de gain sharing).

Informations financières résumées pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

( comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 12 juin 2020.

Les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)

En k€ - normes IFRS 2019



2018



Chiffre d'affaires 935 2 260 Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel -3 814 -4 030 Charges d'exploitation : Fabrication, sous-traitance -1 816 -2 350 Frais de déplacements et missions -829 -1 019 Charges locatives et d’entretien -460 -897 Autres charges d’exploitation -1 510 -1 713 Dotations aux dépréciations -54 -455 Dotations aux amortissements



-781



-333



Total des charges opérationnelles nettes - 9 264 - 10 797 Résultat opérationnel -8 329 -8 537 Résultat financier -1 859 -2 378 Impôts sur les résultats - - Résultat net -10 188 -10 915

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève à 935 k€, à comparer à 2 260 k€ en 2018.

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 14% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par l’effort continu d’optimisation de l’organisation d’Orège et de réduction des coûts afférents au développement des solutions SLG.

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2019 la trésorerie du Groupe s’élève à 237 k€ (321 k€ au 31 décembre 2018).

Les dettes financières s’élèvent à 17 849 k€, dont 15 767 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (2018 : 44 975 k€, dont 42 443 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire). Les capitaux propres ressortent à -12 186 k€ (2018 : -40 670 k€).

Le solde d’avance en compte courant d’actionnaire garanti par Eren Industries et non-tiré à la date de ce communiqué s’élève à 2 350 k€ et permettra au Groupe de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour l’année 2020.

Impact crise sanitaire 2019 et mesures prises et mises en œuvre par Orège

Pendant cette période exceptionnelle, Orège a œuvré pour rationaliser et optimiser son organisation, ses coûts et sa trésorerie.

Des mesures importantes ont été prises et mises en œuvre dès le mois de mars 2020 :

- Baisse de la rémunération de 20% d’une dizaine de managers (France, USA, UK) à compter du mois d’avril et jusqu’à la fin de l’année 2020, avec clause de retour à meilleure fortune une fois l’EBITDA d’Orège positif.

- Mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour une partie des effectifs Orège en France et en Grande-Bretagne.

- Obtention d’un prêt du gouvernement fédéral américain pour un montant de 180k$, dont une partie devrait être transformée en subvention fin 2020 (environ 100k$)

- Mobilisation anticipée du Crédit d’Impôt Recherche 2019 pour une valeur de 550k€

- Réduction significative des coûts (arrêt de certains prestataires et consultants, renégociation des baux immobiliers…etc)

Perspectives

Les perspectives de la société Orège s’inscrivent d’une part, dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l’efficacité de ses solutions SLG®, l’accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d’une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Une collaboration a été initiée avec le Groupe espagnol Aqualia (4ème entreprise privée du secteur de l’eau en Europe) sur la Step de Tolède (Espagne) pour la mise en œuvre de solutions SLG pour une triple application novatrice pour Orège (épaississement, « boost » de digestion anaérobique, et optimisation de la déshydratation).

Mais surtout un partenariat stratégique, commercial, à portée mondiale, a été signé le 12 juin 2020 avec le Groupe scandinave Alfa Laval, notamment leader mondial dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de traitement des eaux usées (Cf communiqué à part du 15 juin 2020).

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2019 sera disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français ( www.orege.com) à partir du 25 juin 2020.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

Contact Orège : Information financière – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72

