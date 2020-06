OREGE : annonce la signature d'un partenariat commercial stratégique avec le Groupe Alfa Laval, leader mondial des produits et solutions du marché du traitement des eaux usées, en date du 12 juin 2020

Un partenariat commercial à portée mondiale a été signé le 12 juin 2020 entre Orège et le Groupe Alfa Laval. Ce partenariat stratégique permettra à Alfa Laval et Orège d'adresser les besoins d'acteurs municipaux comme industriels en quête continue de solutions innovantes offrant une réduction des coûts d'exploitation des stations de traitement des eaux usées, tout en répondant aux exigences accrues de développement durable et de valorisation des eaux et des boues traitées.

Les équipes d'Alfa Laval et d'Orège concentreront dans un premier temps leurs efforts de commercialisation aux Etats-Unis pour des produits combinant les solutions de conditionnement Orège (SLG) et de déshydratation Alfa Laval (filtre-bande Alfa Laval-Ashbrook Simon-Hartley) sur des projets de construction, de réhabilitation ou d'agrandissement de stations d'épuration.

Alfa Laval est un groupe scandinave, leader mondial, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d'échange thermique dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'agro-alimentaire et de l'eau. Alfa Laval est notamment leader mondial des équipements et solutions de traitement des eaux usées et des boues avec un parc installé de dizaines de milliers de solutions dans plus de 100 pays.

Nish Patel, Président de la Division Food & Water d'Alfa Laval a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer ce partenariat avec Orège. Nous serons désormais en mesure de significativement renforcer l'optimisation de l'exploitation des stations d'épuration de nos clients en réduisant leurs coûts d'exploitation, tout en s'inscrivant dans une démarche environnementale ».

Pascal Gendrot, Directeur Général d'Orège se réjouit : « ce partenariat est stratégique pour Orège. Nous sommes fiers de la reconnaissance de notre plateforme technologique innovante par le Groupe Alfa Laval, dont la notoriété acquise et le savoir-faire développé depuis plus d'un siècle, en font un acteur mondial incontournable dans le secteur de l'eau. Nous sommes convaincus que la mise en oeuvre de cet accord commercial constituera un tournant majeur dans le développement d'Orège ».