OREGE : conclut un contrat avec la ville d'Orlando

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orège a signé un contrat de crédit-bail sur 6 ans de trois solutions SLG avec la ville d’Orlando pour une valeur globale supérieure à 1,3 million de dollars. Ces solutions seront mises en œuvre au 2ème trimestre 2019. La ville d'Orlando est une grande métropole du centre de la Floride qui connaît une croissance démographique rapide et qui doit faire face à une augmentation importante des coûts d'élimination des boues de sa station d’épuration de 300.000 équivalents habitants.Ce nouveau contrat avec la ville d'Orlando confirme l'adoption croissante de la solution SLG aux États-Unis. Il représente le dixième projet conclu par Orège dans ce pays et permet de renforcer la présence de la société en Floride et dans les États voisins. Face aux mêmes défis financiers et environnementaux que ceux d'Orlando, de nombreuses municipalités de la région ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre de la solution SLG.Le SLG (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.