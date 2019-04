OREGE : forte progression des ventes en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 d'Orège s’établit à 2,3 millions d'euros, à comparer à 0,4 million en 2017. Ce chiffre traduit l’amorce d’une dynamique commerciale dont les effets commencent à prendre leur mesure. Le chiffre d’affaires de la "cleantech" spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles est composé pour 2,2 millions des livraisons de 10 unités SLG aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et pour 0,1 million des revenus issus de location et de prestations de service et maintenance.Les perspectives d'Orège s'inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l'efficacité de ses solutions SLG, l'accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d'une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.