Orège 2018 : concrétisation de la montée en puissance des ventes.

Voisins-le-Bretonneux, le 1er avril 2019 à 8h00 – Orège, société innovante spécialisée dans les solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles, annonce un chiffre d’affaires 2018 de 2,3 M€. Au cours de l’exercice 2018, la société a confirmé le potentiel commercial des solutions SLG® avec la conclusion de plusieurs contrats aux USA et au Royaume-Uni, à la fois auprès d’industriels et de municipalités. La société a également renforcé les bases de son développement stratégique avec la signature en fin d’année d’un partenariat avec le Groupe japonais ITOCHU Corporation.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 s’établit à 2,3 M€, à comparer à 0,4 M€ en 2017 (* chiffre 2017 retraité - cf. note à la fin du communiqué). Ce chiffre traduit l’amorce d’une belle dynamique commerciale dont les effets commencent à prendre leur mesure. Le chiffre d’affaires de l’exercice est composé pour 2,2 M€ des livraisons de 10 unités SLG® aux USA et au Royaume-Uni, et pour 0,1 M€ des revenus issus de location et de prestations de service et maintenance.

Aux USA, dans un contexte porteur, Orège a confirmé l’accélération de sa percée commerciale, portée non seulement par le dynamisme des équipes commerciales mais aussi par la reconnaissance croissante de l’efficacité et du retour sur investissement rapide (le plus souvent moins de 3 ans) de ses solutions SLG® pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux et réglementaires liés au conditionnement, au traitement et à la valorisation des boues.

Au cours de l’exercice, Orège a i/ achevé le déploiement de ses projets signés en 2017 ou en 2018, en dépassant systématiquement les objectifs de performance fixés, ii/ renforcé sa présence commerciale dans le nord-est des USA avec la mise en œuvre de 2 nouvelles solutions SLG®, (soit désormais 4 références clients dans cette région), iii/ conquis de nouveaux territoires en signant et/ou exécutant les ventes de plusieurs solutions SLG® avec des municipalités en Oregon, au Texas ou en Floride et iv/ diversifié ses champs d’application avec la conclusion d’un premier projet industriel en agroalimentaire dans le Wisconsin.

De plus, de nombreuses municipalités américaines ont exprimé́ leur intérêt pour développer des projets intégrant la solution SLG®.

Au Royaume-Uni, Orège a su exploiter sa visibilité croissante auprès des « water companies » à la suite de deux présentations remarquées d’Anglian Water en novembre 2017 et de Wessex Water en novembre 2018, validant pleinement la technologie SLG®. Orège a ainsi conclu plusieurs ventes de solutions SLG® mobiles pour des applications d’épaississement avec Anglian Water et Wessex Water. Plusieurs nouveaux projets sont en cours de négociation au Royaume-Uni avec 6 « water companies » distinctes (sur un total de 12).

En Allemagne, Orège a structuré en 2018 une équipe pour la gestion des ventes et des projets et la société entend y établir une filiale d’ici l’été 2019. Plusieurs signatures de nouveaux contrats sont attendues au premier semestre 2019.

Au Japon, Orège a signé en octobre 2018 une alliance commerciale à fort potentiel avec Itochu Machine-Technos Corp., portant sur la commercialisation, l’intégration et la maintenance de ses solutions SLG® sur tout le territoire Japonais, tant auprès des industriels que des municipalités. Ce partenariat, qui valide des premières actions commerciales conjointes menées depuis le printemps 2018, doit permettre d’exploiter le potentiel du marché japonais qui figure parmi les trois marchés mondiaux les plus importants. Des premiers projets devraient être contractualisés et exécutés en 2019, suite aux nombreuses marques d’intérêt, notamment de la part d’industriels japonais œuvrant dans les secteurs de la papeterie et de l’agroalimentaire.

Les perspectives de la société Orège s’inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l’efficacité de ses solutions SLG®, l’accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d’une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

* Note : Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » Orège a retraité le chiffre d’affaires de l’exercice 2017. En application de cette nouvelle norme, Orège considère que les ventes des solutions SLG, qui sont conditionnées à la réalisation des performances, ne sont acquises et comptabilisées qu’après validation finale du client faisant suite à la conclusion des tests de performance. Auparavant de telles ventes étaient comptabilisées selon la méthode à l’avancement. En conséquence, 0,3 M€ ont été retraités du chiffre d’affaires 2017 du fait d’une réception finale formalisée du client au cours de l’année 2018. Les comptes 2018 sont en cours d’audit.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement, le traitement et la valorisation des boues. La technologie SLG® apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante notamment en réduisant significativement le volume des boues à évacuer, en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques tout en améliorant l’empreinte carbone des sites concernés.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l’année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d’Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE

www.orege.com





