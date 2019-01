Orège : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT



Voisins-le-Bretonneux, le 7 janvier 2019 à 8h00 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société OREGE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 47 795 titres

- Solde en espèce du compte de liquidité : 57 795,34 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan annuel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 55 455 titres

- Solde en espèces du compte de liquidité : 28 434,13 €

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d'Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 - OREGE

www.orege.com





Contacts

OREGE

Relations Investisseurs & Information financière

communication@orege.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

orege@calyptus.net

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Orège via Globenewswire