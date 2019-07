Orege : Orège renforce sa structure financière et ses moyens de développement grâce au succès de l'augmentation de capital pour près de 40 M

Pascal Gendrot, Directeur général et co-fondateur d'Orège, déclare : « Je tiens à remercier tous les actionnaires qui, à travers cette opération, ont affirmé leur engagement et leur confiance dans le projet d'Orège, et en particulier le premier d'entre eux, Eren Industries, pour son implication et son soutien permanent. Nous accueillons par ailleurs au capital plus de dix nouveaux investisseurs de premier rang, qui ont souhaité profiter de l'opération pour s'associer à notre projet « vert » et je les remercie de leur confiance. Ils rejoignent Orège à un moment clé de son histoire, où notre innovation commence à faire ses preuves auprès d'un nombre croissant d'industriels et de municipalités sur nos marchés stratégiques. Parallèlement, les enjeux du marché du conditionnement et de la valorisation des boues se renforcent, à la fois d'un point de vue réglementaire, environnemental et sociétal, favorisant ainsi l'adoption de nos solutions conçues pour un développement durable. »

Les perspectives de la société Orège s'inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l'efficacité de ses solutions SLG®, l'accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d'une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d'Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement, le traitement et la valorisation des boues. La technologie SLG® apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante notamment en réduisant significativement le volume des boues à évacuer, en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques tout en améliorant l'empreinte carbone des sites concernés.

