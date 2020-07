Orege : Orège annonce la vente d'une première unité SLGF à Scottish Water

Communiqué de presse Voisins-le-Bretonneux, le 21 Juillet 2020, 18H



Orège annonce la vente d’une première unité SLGF

à Scottish Water.

Afin de réduire son empreinte carbone et ses coûts liés au transport des boues liquides, Scottish Water a choisi de s’équiper d’une solution SLG+ Flosep dès l’été 2020.

Après une période d’essais réussis puis la location d’une solution Orège sur la station d’épuration de Kirriemuir, au cours de laquelle Scottish Water a pu observer l’effet bénéfique du conditionnement et de l’épaississement de différents types de boues par la solution SLGF, Orège est heureux d’annoncer que Scottish Water a acheté une première unité SLGF pour le conditionnement et l’épaississement de ses boues liquides.

Scottish Water fournit des services d’eau potable et de traitement des eaux usées à 2,46 millions de foyers et 150 000 clients professionnels en Écosse.

Scottish Water a d’ores et déjà identifié un certain nombre de sites sur lesquels il devient essentiel de réduire le volume des boues liquides transportées par camions afin de diminuer les émissions de carbone conformément aux objectifs « Zéro Emission Carbone d’ici 2040 », soit cinq ans avant les objectifs nationaux fixés par le Royaume-Uni.

Joanne Kay, Directrice Scientifique et du Process chez Scottish Water, a déclaré : « Nos travaux d’études à Kirriemuir ont clairement démontré le potentiel de la solution SLGF d’Orège pour Scottish Water. Cette solution nous permettant de réduire jusqu’à 70% le volume des boues liquides transportées fût très convaincante car nous nous efforçons de réduire durablement notre empreinte carbone.

Il existe un certain nombre de sites où l’adoption des solutions SLGF de conditionnement des boues d’Orège nous permettrait d’améliorer significativement les performances de nos installations existantes. Scottish Water réduirait ainsi considérablement ses coûts d’exploitation et éviterait d’avoir à investir dans de nouveaux actifs onéreux. Nous sommes impatients d’explorer avec Orège les opportunités qui permettraient à Scottish Water de faire bénéficier ses clients des avantages indéniables de cette technologie», a déclaré Joanne.

« Après les achats des premières unités SLGF par Anglian Water et Wessex Water, cette commande de Scottish Water représente une nouvelle étape très importante dans l’adoption de la technologie d’Orège par les grandes Water Companies de Grande Bretagne », a déclaré Pascal Gendrot, Directeur Général de l’Orège.





A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques. En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multi récompensée, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l’année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d’Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles. Filiale du groupe Eren Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est également partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR

0010609206 – OREGE - www.orege.com .

Contact: communication@orege.com

Carine OGER

mob : +33 (0)6.16.62.07.75

Pièce jointe