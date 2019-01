Orege : Orège conclut un contrat de crédit-bail pour trois solutions SLG®  avec la ville d'Orlando en Floride (USA)

Voisins-le-Bretonneux, le 14 janvier 2019 à 8h00 - Orège annonce la signature d'un contrat de crédit-bail sur 6 ans de trois solutions SLG® avec la ville d'Orlando pour une valeur globale supérieure à 1,3 M$. Ces solutions seront mises en œuvre au 2ème trimestre 2019.

La ville d'Orlando est une grande métropole du centre de la Floride qui connaît une croissance démographique rapide et qui doit faire face à une augmentation importante des coûts d'élimination des boues de sa station d'épuration de 300.000 équivalents habitants.

Les trois solutions SLG® installées sont des solutions de taille importante, 80 m3/h. Leur mise en œuvre permettra à la ville d'Orlando de répondre à une réglementation toujours plus stricte et d'abaisser significativement le coût d'élimination des boues en améliorant la performance globale des filtres à bande exploités pour la déshydratation.

Orlando a su apprécier les nombreux avantages opérationnels et les économies générées grâce aux solutions SLG®, notamment la réduction des coûts de transport et d'élimination, la diminution de la consommation de polymères et l'augmentation du débit de traitement. Ces solutions SLG® auront également des effets positifs plus larges pour toute la station d'épuration, notamment une réduction des odeurs et des gaz corrosifs.

La livraison des trois solutions SLG® est prévue au cours du 2ème trimestre 2019. Ce contrat de leasing d'une durée de 6 ans permet à la ville d'Orlando de bénéficier d'un mode de financement adapté tout en tirant immédiatement profit des avantages opérationnels du SLG®.

Ce nouveau contrat avec la ville d'Orlando confirme l'adoption croissante de la solution SLG® aux États-Unis. Il représente le dixième projet conclu par Orège dans ce pays et permet de renforcer la présence de la société en Floride et dans les États voisins. Face aux mêmes défis financiers et environnementaux que ceux d'Orlando, de nombreuses municipalités de la région ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre de la solution SLG®.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est un partenaire d'Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

