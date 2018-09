Orege : Orège conclut un contrat de location longue durée pour deux solutions SLG®  avec la municipalité d’Hammonton aux Etats-Unis

Voisins-le-Bretonneux, le 24 septembre 2018 à 8h00 - Orège annonce la signature d'un contrat de location ferme sur 10 ans de deux solutions SLG® avec la municipalité d'Hammonton dans le New Jersey. Ces solutions seront livrées au 4ème trimestre.

Hammonton est située entre Philadelphie (Pennsylvanie) et Atlantic City (New Jersey), dans une région très peuplée et très sensible aux problèmes environnementaux, et en particulier au traitement des boues d'épuration. Les deux solutions SLG® permettront à cette municipalité de répondre à une réglementation toujours plus stricte et d'atténuer le coût de l'élimination des boues en améliorant la performance globale de leurs filtres à bande existants.

Hammonton a apprécié les nombreux avantages opérationnels et les économies de coûts générées par la solution SLG®, y compris la réduction des coûts de transport et d'élimination, ainsi que la diminution des risques associés. La solution SLG® réduit les coûts globaux de déshydratation en augmentant la siccité des boues, en diminuant la consommation de polymères et en augmentant le débit de traitement. Il offre également des avantages plus étendus pour toute la station d'épuration, notamment un filtrat plus propre et une réduction des odeurs et des gaz corrosifs.

« Nous avons vu plusieurs autres municipalités de la région adopter la solution SLG® pour atténuer les défis et les coûts croissants liés au traitement et à la gestion des boues », a déclaré le maire d'Hammonton, Stephen DiDonato. « Alors que nous développions notre stratégie de déshydratation des boues à long terme, la solution SLG® était clairement l'option la plus écologique et la plus intéressante financièrement pour la ville d'Hammonton. »

Ce nouveau contrat avec la ville d'Hammonton souligne l'adoption croissante de la solution SLG® aux États-Unis. Il renforce davantage la présence d'Orege dans le New Jersey et dans les États voisins. Hammonton représente le cinquième projet livré par Orege dans le nord-est des États-Unis. Face aux mêmes défis d'optimisation du coût et de l'impact environnemental du traitement des boues que ceux d'Hammonton, de nombreuses municipalités de la région ont déjà manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre de la solution SLG®.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 - OREGE

www.orege.com

