Orege : Orège – Activité et résultats du premier semestre 2018

Voisins Le Bretonneux, le 20 septembre 2018 (18h00)

ACTIVITE ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018 ___________________________________________________________________

OREGE annonce ses résultats du premier semestre clos le 30 juin 2018.

Informations financières résumées (comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration en date du 20 septembre 2018). Les procédures de revue limitée sont en cours.

En k€ - normes IFRS S1 2018 (30 juin 2018) S1 2017 (30 juin 2017) Chiffre d'affaires 559 279 Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel Charges d'exploitation Dotations aux amortissements -2 145 -2 814 -167 -2 933 -3 035 -182 Total des charges opérationnelles -5 126 -6 150 Résultat opérationnel -4 567 -5 871 Résultat financier -1 026 -893 Impôts sur les résultats 0 0 Résultat net -5 593 -6 764

Chiffre d'affaires et activité commerciale

Au cours du premier semestre 2018, Orège a confirmé le potentiel de développement de ses solutions SLG® aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires généré sur S1 2018 est en hausse de 100% par rapport au S1 2017.

Aux Etats-Unis, Orège a achevé, en avril, la mise en œuvre du contrat signé en juillet 2017 avec Synagro Technologies et, en juin, celui signé fin 2017 avec Two Rivers Water Reclamation Authority. Ces deux contrats ont généré un chiffre d'affaires d'environ 465 K€.

Après la réussite des projets phares de Deland (Floride) et de GCUA (New Jersey), les solutions SLG® rencontrent un intérêt croissant de la part de nombreuses municipalités américaines. Ainsi, en avril 2018, Orège a signé un nouveau contrat d'une valeur d'environ 300 K USD pour la vente d'une solution SLG® à la ville de Gresham, dans l'État de l'Oregon. La mise en œuvre de ce contrat devrait être achevée à la fin du mois de septembre 2018 (le chiffre d'affaires sera comptabilisé au second semestre).

Pour soutenir son développement, Orège a renforcé son équipe de vente en Amérique du Nord avec le recrutement d'un directeur des ventes au Texas et la nomination d'un représentant commercial dans le Wisconsin. Ces éléments ont permis la conclusion de la vente d'une solution SLG® à Trinity River Authority (Texas) pour un montant d'environ 400 K USD et à Mullins Cheese Inc. (Wisconsin) pour un montant

d'environ 300 K USD. Ces deux contrats devraient également être entièrement exécutés au second semestre 2018.

Au Royaume-Uni, à la suite d'une présentation remarquée d'Anglian Water en novembre 2017 validant la technologie SLG®, plusieurs projets (pour les flottes de solutions SLG® mobiles et fixes dans les applications d'épaississement et de déshydratation) sont en cours de négociation avec plusieurs « water companies » britanniques. En juin, Orège a notamment conclu sa première vente d'une solution intégrée mobile SLG® + Flosep à Wessex Water pour une montant d'environ 200 K£. Cette unité a été livrée à Wessex en septembre

(le chiffre d'affaires sera comptabilisé au second semestre).

En septembre, Orège a signé la vente à Anglian Water de deux autres unités pour un montant total d'environ 400 K£. Ces unités devraient être livrées avant la fin du mois de novembre (le chiffre d'affaires sera comptabilisé au second semestre).

Également en septembre, Orege a signé aux États-Unis un contrat avec la municipalité d'Hammonton (New Jersey) pour la location avec contrat de service de 10 ans de deux solutions SLG® pour un chiffre d'affaires global d'environ 500 K USD.

En Allemagne, Orège a structuré une équipe avec des consultants locaux pour la gestion des ventes et des projets.

Par ailleurs, trois nouveaux brevets concernant la technologie SLG® d'Orege ont été officiellement déposés aux Etats-Unis.

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 17% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution s'explique principalement par la rationalisation de la structure organisationnelle annoncée et effectuée par le Groupe fin 2017.

Trésorerie

Au 30 juin 2018 la trésorerie nette du Groupe s'élève à 212 K€ (500 K€ au 31 décembre 2017).

En septembre 2018, une nouvelle avance sur compte courant de 3 M€ a été garantie par Eren Industries et les dates de remboursement des avances en compte courant précédentes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2019.

Les dettes financières s'élèvent ainsi à 39 282 K€, dont 37 200 K€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire (34 133 K€, dont 31 963 K€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire au 31 décembre 2017). Les capitaux propres ressortent à -35 061 K€(-29 310 K€ au 31 décembre 2017).

Perspectives

Orège bénéficie d'un fort potentiel de développement sur ses quatre pays ciblés comme prioritaires à l'international (USA, Canada, Royaume Uni et Allemagne). De nouveaux contrats sont en cours de négociation et pourraient être signés et mis en oeuvre d'ici la fin de l'année 2018 et dans le courant de l'année prochaine.

Informations complémentaires

Le rapport semestriel sera publié et mis en ligne sur le site Internet d'Orège dans sa version en français(www.orege.com)le 28 septembre 2018.

A propos d'ORÈGE :

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaines de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

http://www.orege.com

