Orège : Pascal Gendrot détient moins d'actions

22/07/2019 | 17:04

M. Pascal Gendrot a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 16 juillet 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Orège et détenir individuellement 1 192 900 actions Orège représentant 2 385 800 droits de vote, soit 2,36% du capital et 3,61% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Orège.



À cette occasion, le concert n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 juillet 2019, 42 316 617 actions Orège représentant 57 279 384 droits de vote, soit 82,63% du capital et 86,59% des droits de vote de cette société.



