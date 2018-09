Orège confirme son développement commercial au Royaume-Uni : Anglian Water commande deux solutions intégrées SLG® + Flosep

Voisins-le-Bretonneux, le 12 septembre 2018 à 8h00 - Orège annonce la vente de deux solutions mobiles intégrées SLG® + Flosep à Anglian Water pour une valeur totale d'environ 400 000 £. Ces solutions seront livrées en novembre prochain.

Après avoir mené des essais de validation du concept sous la direction de ses équipes opérationnelles et d'innovation, Anglian Water vient de commander deux unités mobiles SLG® + Flosep qui seront exploitées dans huit stations d'épuration pour le conditionnement et l'épaississement des boues liquides.

« Les coûts de transport des boues dans la région desservie par Anglian sont élevés, en raison de la répartition de la population sur la plus grande zone géographique couverte par une société de distribution et de traitement d'eau (Water Company) en Angleterre avec plus de 1.000 stations d'épuration produisant quotidiennement des boues. » a déclaré le Directeur des Opérations d'Anglian Water. « Notre objectif stratégique est de réduire les coûts et l'impact environnemental liés aux volumes de boues transportés. »

La solution mobile et compacte d'Orège, embarquée sur une remorque de moins de 3,5 tonnes, permettra de réduire au minimum de 50% à 60% le volume des boues transporté ainsi que le nombre de trajets en camion, de réaliser des économies opérationnelles et de réduire l'empreinte carbone des opérations.

Cette deuxième commande d'Anglian Water, qui fait suite à une première commande de Wessex Water en juin dernier, marque une étape importante dans l'adoption de la technologie SLG® par deux « Water Utilities » leaders du secteur au Royaume-Uni.

« Cette unité mobile SLG® + Flosep, solution propriétaire d'Orège, illustre parfaitement ce que la technologie SLG® peut apporter à des stations d'épuration dépourvues d'équipement de traitement des boues. Nous sommes convaincus que cette solution novatrice va vite devenir un produit phare pour Orège sur le marché britannique et également dans tous les pays où l'organisation du traitement des boues y est identique. » a déclaré Pascal Gendrot, Directeur Général et co-fondateur d'Orège.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

