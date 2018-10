Orège : partenariat avec Itochu au Japon

16/10/2018 | 12:43

Orège annonce la mise en oeuvre de son partenariat avec Itochu Machine-Technos Corp (ITCMT) pour la commercialisation, l'intégration et la maintenance de ses solutions SLG sur tout le Japon, tant auprès des industriels que des municipalités.



'Des premières actions commerciales conjointes ont été menées depuis le printemps 2018, confirmant d'ores et déjà le potentiel du marché japonais avec de nombreuses marques d'intérêt', affirme la 'cleantech' française.



Orège et ITCMT sont confiants dans leur capacité à vendre et à installer plusieurs solutions SLG sur les mois à venir, notamment chez des industriels japonais oeuvrant dans les secteurs de la papeterie et de l'agroalimentaire.



