Orège : signe un contrat avec la ville d'Orlando

14/01/2019 | 10:12

Le groupe Orège annonce ce lundi la signature d'un contrat de crédit-bail avec la ville d'Orlando, en Floride, concernant trois solutions SLG dont la livraison est prévue au cours du 2e trimestre 2019.



Ce contrat est signé pour une durée de 6 ans, pour une valeur globale supérieure à 1,3 million de dollars.



'Les trois solutions SLG installées sont des solutions de taille importante, 80 m3/h. Leur mise en oeuvre permettra à la ville d'Orlando de répondre à une réglementation toujours plus stricte et d'abaisser significativement le coût d'élimination des boues en améliorant la performance globale des filtres à bande exploités pour la déshydratation', indique Orège.





