Veraison continue de réduire sa participation dans Orell Füssli

Zurich (awp) - Veraison a encore réduit sa participation dans Orell Füssli, qui se monte désormais à 2,98%, selon une annonce officielle de la Bourse suisse parue durant le week-end. A fin mars, l'actionnaire activiste détenait encore 4,77% et, il y a 5 ans, plus de 8%.

Contacté dimanche par AWP, Gregor Greber, co-fondateur de Veraison, a déclaré qu'Orell Füssli ne constitue plus un investissement clé pour la société. La réduction de la participation est intervenue dans le cadre des adaptations habituelles du portefeuille. Quant à savoir si la totalité de la participation sera vendue, M. Greber a laissé la question ouverte. Récemment, Veraison s'est fortement investie dans le boulanger industriel en difficulté Aryzta.

M. Greber s'est dit satisfait de ce qui a été atteint chez Orell Füssli. De nombreuses exigences ont été remplies et le groupe zurichois pratique désormais une politique de dividende orientée sur le futur et est plus transparent. Les droits des actionnaires ont été renforcés et de grosses erreurs ont été évitées dans le développement de l'entreprise.

Il y a un an, Veraison avait fait savoir qu'il y avait encore à faire pour Orell Füssli dans le domaine du développement durable. Le groupe est en retard par rapport à ses concurrents, mais aussi par rapport à son propre gros investisseur, la Banque nationale suisse, pour ce qui est des rapports dans ce domaine, avait affirmé Veraison.

