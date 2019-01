Oriflame Holding AG : en berne après une fin d'année morose

Lourde déconvenue pour Oriflame Holding , dont le titre chute de plus de 11% à 201,70 SEK à Stockholm, après un point d'étape sur les résultats qui a laissé le marché sur sa faim. "L'Asie et la Turquie ont enregistré une baisse de leurs ventes au cours du trimestre, tandis que l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique et la Communauté des Etats Indépendants ont enregistré une amélioration de la dynamique de revenus", a expliqué le management. Le chiffre d'affaires du 4trimestre a ainsi baissé de -3% à 370 millions d'euros (+1% à change constant) tandis que la marge opérationnelle courante atteignait 13,5%, moins qu'un an avant (14,8%), à cause de 140 points d'impact négatif du change. Le bénéfice net a lui aussi légèrement reculé à 33 millions d'euros.Les résultats définitifs seront annoncés le 4 février. En attendant, le management a indiqué que le dividende sera de 1,60 EUR. Au titre du précédent exercice, Oriflame avait versé 1,60 EUR de coupon ordinaire et 1 EUR de dividende exceptionnel.