La fin de semaine est compliquée pour le groupe pharmaceutique scandinave Orion Oyj , dont le titre perd plus de 7% à 31,23 EUR, dans des volumes étoffés. Une sanction alimentée par Jefferies, qui est passé de "conserver" à "sousperformance" sur le titre ce matin, avec un objectif de cours revu en nette baisse, de 30,20 à 23,40 EUR. L'analyste pense que le marché est trop optimiste sur l'activité et craint que le rendement actuel du coupon ne suffise plus à soutenir le titre, qui a bien résisté à la tempête 2018. "La majeure partie des franchises d'Orion est sur le déclin et la performance de moyen terme est dépendante d'Easyhaler et de Darolutamide", précise le spécialiste, qui n'est pas aussi positif que ses homologues sur Darolutamide.