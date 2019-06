Effets très faibles de la peste porcine en Chine sur Orior

Données financières (CHF) CA 2019 611 M EBIT 2019 38,1 M Résultat net 2019 30,9 M Dette 2019 155 M Rendement 2019 3,00% PER 2019 16,08 PER 2020 15,05 VE / CA 2019 1,06x VE / CA 2020 0,96x Capitalisation 495 M Graphique ORIOR AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORIOR AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 82,0 CHF Ecart / Objectif Moyen 7,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Daniel Lutz Chief Executive Officer Rolf U. Sutter Chairman Bernhard Pfulg CFO & Chief Operating Officer-Convenience Sven Maushake Group Chief Information Officer Christoph Niklaus Clavadetscher Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ORIOR AG -4.27% 497 NESTLÉ 27.82% 312 792 MONDELEZ INTERNATIONAL 38.55% 74 269 DANONE 21.74% 56 325 THE KRAFT HEINZ COMPANY -27.67% 34 656 GENERAL MILLS 36.93% 30 323