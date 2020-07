Orior parvient à augmenter ses ventes semestrielles, la rentabilité souffre

Données financières CHF USD EUR CA 2020 588 M 624 M 550 M Résultat net 2020 22,7 M 24,1 M 21,2 M Dette nette 2020 161 M 170 M 150 M PER 2020 22,0x Rendement 2020 3,09% Capitalisation 500 M 532 M 468 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,12x Nbr Employés 2 295 Flottant 99,7% Graphique ORIOR AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORIOR AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 82,50 CHF Dernier Cours de Cloture 76,80 CHF Ecart / Objectif Haut 21,1% Ecart / Objectif Moyen 7,42% Ecart / Objectif Bas -8,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Daniel Lutz Chief Executive Officer Rolf U. Sutter Chairman Andreas Lindner Chief Financial Officer Sven Maushake Group Chief Information Officer Monika Walser Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ORIOR AG -14.19% 532 NESTLÉ S.A. 2.27% 317 469 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC -6.23% 73 429 DANONE -16.86% 44 516 THE KRAFT HEINZ COMPANY 1.18% 39 441 GENERAL MILLS, INC. 18.65% 38 757