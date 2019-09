Orpea : Portzamparc toujours à l'achat après les résultats

25/09/2019 | 09:37

Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action Orpea après la publication de ses résultats semestriels par le gestionnaire d'Ehpad. L'objectif de cours est toujours de 125 euros.



Le analystes spécialisés dans les 'smidcaps' parisiennes évoquent une 'publication en ligne avec nos attentes et celles du consensus', le tassement de la marge d'EBITDAR '(s'expliquant) par l'acquisition d'Allerzog'. 'Malgré les acquisitions et les investissements immobiliers, les frais financiers restent contenus (...) tout comme les ratios d'endettement retraités', ajoute une note. Une nouvelle acquisition, Sinoué, a d'ailleurs été annoncée. Enfin, les prévisions ont été confirmées.



Bref, 'dans un contexte où les incertitudes économiques et commerciales dominent, le business model d'Orpea, fondé sur la premiumisation, la diversification géographique et une politique proactive de gestion de la dette (longue, hedgée et adossée à des actifs de qualité), reste un gage de sûreté', saluent les spécialistes de Portzamparc.





