ORPEA : CA 2019 en solide progression : +9,4% À 3 740 M

2020 : nouvel exercice de forte croissance

Regulatory News:

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie, et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019, clos le 31 décembre.

En M€ Annuel Trimestriel 2019 2018 Var. T4 2019 T4 2018 Var. France Benelux 2 217,4 2 040,9 +8,7% 567,7 516,2 +10,0% Europe centrale 961,5 873,9 +10,0% 242,7 223,5 +8,6% Europe de l’Est 359,7 335,0 +7,4% 92,3 86,4 +6,8% Péninsule Ibérique 198,4 167,7 +18,3% 52,5 47,2 +11,3% Autre pays 3,1 2,4 33,0% 0,8 0,8 5,7% Chiffre d’affaires total 3 740,1 3 419,8 +9,4% 956,0 874,0 +9,4% Dont croissance organique1 +4,7% +4,7%

Dates de consolidation : Axion en Allemagne, September et Allerzorg aux Pays-Bas sont consolidées à partir du 1er janvier 2019 ; SIS Brésil et SIS Portugal sont consolidées à partir du 1er octobre 2019

Composition des Clusters :

- France Benelux : France, Belgique, Pays-Bas

- Europe centrale : Allemagne, Italie et Suisse

- Europe de l’Est : Autriche, Pologne et République tchèque

- Péninsule Ibérique et Latam : Espagne, Portugal, Brésil et Uruguay

- Autre pays : Chine

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

2019 : chiffre d’affaires de 3,74 Mds €, supérieur à l’objectif initialement annoncé

En 2019, le chiffre d’affaires atteint 3 740 M€, supérieur à l’objectif de 3 700 M€ annoncé initialement, soit une progression soutenue de +9,4%, représentant 320 M€ de chiffre d’affaires additionnel.

Cette hausse résulte, comme les années précédentes, à 50/50 de la combinaison des deux vecteurs de croissance du Groupe :

- des acquisitions ciblées telles qu’Axion, spécialiste des maisons de retraite premium en Allemagne, September et Allerzorg actifs dans les maisons de retraite et le soin à domicile aux Pays-Bas, ainsi que plusieurs établissements indépendants en France, Espagne, Italie, …

- une croissance organique très solide de 4,7%, soutenue par l’excellente performance des établissements matures, la montée en puissance des établissements ouverts sur les deux dernières années et l’ouverture de 1 850 lits (issus de constructions) sur l’année. Toutes les zones géographiques enregistrent des progressions soutenues de leur croissance interne.

Cette progression du chiffre d’affaires s’accompagnera d’une rentabilité solide.

2020 : accélération de la dynamique d’ouvertures (3 000 lits) et des créations d’emplois

En 2020, ORPEA ouvrira 3 000 lits, soit une trentaine d’établissements et des extensions. Cette accélération des ouvertures (+62% vs. 2019) est le fruit de l’internationalisation du Groupe qui lui permet de multiplier les opportunités de créations. Conformément à la stratégie d’ORPEA, ces nouveaux établissements seront localisés à 85% à l’international, dans une dizaine de pays, au sein de zones à fort pouvoir d’achat.

Une politique de recrutement active continuera d’accompagner ces développements. Plus de 2 500 emplois seront créés sur l’ensemble des pays d’implantation d’ORPEA et dans tous les corps de métiers (personnel soignant, hôtelier, d’accompagnement mais aussi fonctions supports dans les différents Sièges).

La formation et la promotion interne restent un mode de gestion privilégié des ressources humaines, qui confèrent aux collaborateurs du Groupe d’importantes perspectives de carrière.

Perspectives 2020 : chiffre d’affaires sécurisé de 4 040 M€ (+8%)

La contribution des acquisitions annoncées combinée à une croissance organique qui restera dynamique, permet à ORPEA d’annoncer, avec confiance, un chiffre d’affaires d’ores et déjà sécurisé de 4 040 M€ pour l’année 2020 (+8% vs 2019). Le Groupe continuera de développer son réservoir de croissance et d’étudier des opérations de croissance externes dans les pays déjà opérationnels et dans de nouveaux pays en vue de poursuivre sa dynamique de croissance.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« En seulement 3 ans, le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de près d’un milliard d’euros, dont plus de 50% par croissance organique. Cette performance résulte de la stratégie de long terme mise en place par le Groupe, axée sur la montée en gamme du réseau et sur des développements sélectifs internes et externes.

Grâce aux développements externes déjà réalisés et une excellente visibilité sur sa croissance organique, ORPEA peut d’ores et déjà annoncer une croissance sécurisée de 8% pour 2020, soit un chiffre d’affaires de 4 040 M€.

Bien entendu, le Groupe poursuivra ses développements pour renforcer sa position d’acteur mondial, en continuant à se déployer géographiquement mais aussi en renforçant sa responsabilité sociale et environnementale. »

Agenda financier 2020

Les dates ci-dessous demeurent indicatives. Les communiqués seront publiés après clôture du marché.

Evénement Date Résultats annuels 2019 Mardi 17 mars 2020 CA T1 2020 Mardi 5 mai 2020 CA S1 2020 Mardi 21 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 Mardi 22 septembre 2020 CA T3 2020 Mardi 3 novembre 2020

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 951 établissements pour 96 677 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 16 pays, répartis sur 5 clusters :

- France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)

- Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)

- Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)

- Péninsule ibérique / Latam : 103 établissements / 15 576 lits (dont 5 668 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200211005874/fr/