ORPEA : FFP a cédé 0,85% du capital à 116 euros par action

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FFP 0.35% 115.8 14.86% ORPÉA -0.91% 119.3 22.48%

0 0

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a cédé 550 000 titres Orpéa, représentant environ 0,85% du capital de la société au 30 juin dernier. Le placement a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels au prix de 116 euros par action pour un montant de 63,8 millions d’euros.A l'issue de cette opération, FFP détient environ 5% du capital et 7,8% des droits de vote d'Orpéa et s'est engagée à conserver l'intégralité de sa participation pour une période expirant 120 jours après le règlement-livraison du placement sous réserve de certaines exceptions usuelles.Accompagnant le spécialiste de la prise en charge de la dépendance depuis 2011, FFP dit réaffirmer son plein soutien au management du groupe et à sa stratégie de croissance rentable."FFP demeure un actionnaire significatif d'Orpéa et un administrateur de la société", conclut le communiqué.Vers 11h20, le titre Orpéa cède 1,41% à 118,70 euros sur la place de Paris.