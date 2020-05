ORPEA : Un engagement total de tous les moyens du Groupe dans la lutte contre le Covid-19 pour protéger les résidents, patients, familles et collaborateurs

Une structure financière solide et renforcée

Chiffre d’affaires T1 2020 : +7,8% (981 M€)

Suspension temporaire des objectifs 2020

Regulatory News :

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2020, clos le 31 mars dernier, ainsi que l’impact de la pandémie de Codiv-19 sur son activité.

ORPEA totalement mobilisé dans la lutte contre le Covid-19

Depuis maintenant 3 mois, l’ensemble des moyens humains et financiers du Groupe sont totalement mobilisés pour lutter contre le Covid-19, dans tous les pays du Groupe, afin de protéger au mieux les résidents, patients et collaborateurs :

– mise en place de mesures barrières fortes, très en amont, pour éviter l’entrée du virus dans les établissements ;

– coopération étroite et permanente avec les Autorités de Tutelle, les établissements publics et privés dans tous les pays ;

– réapprovisionnement dès janvier des stocks d’équipements de protection individuelle (EPI) et gestion en temps réel. ORPEA remercie notamment le Groupe Air France de lui avoir très rapidement mis à disposition des espaces dédiés dans ses avions. La compagnie aérienne française a contribué grandement à mettre en place une logistique efficace, répondant à l’objectif du Groupe d’acheminer au plus vite des équipements provenant de Chine. ORPEA a ainsi pu répondre aux besoins de ses établissements français et optimiser le redéploiement vers ses sites européens ;

– adaptation permanente des protocoles d’hygiène, et formations dédiées à l’ensemble des collaborateurs avec une équipe de plus de 40 Médecins et Infirmiers spécialisés en Hygiène Hospitalière ;

– mise en place d’une cellule de soutien psychologique du Groupe à destination des salariés dans le monde entier ;

– mise en place d’un comité scientifique dédié à la connaissance de ce nouveau virus et à une veille scientifique quotidienne sur son évolution ;

– renforcement de la collaboration entre les maisons de retraite et les cliniques SSR, avec la création d’unités Covid dans ces cliniques ;

– communication adaptée et transparente avec les familles, les collaborateurs et les Autorités de Tutelle.

Si le Groupe est parvenu, à ce stade, à atténuer les effets d’une crise sans précédent, c’est avant tout grâce à l’engagement et la solidarité extraordinaire de ses 65 000 collaborateurs à travers le monde. Afin de les remercier et de les soutenir, une prime de reconnaissance leur sera versée d’ici fin juin, dont le montant et les modalités varieront en fonction des pays et des difficultés rencontrées.

Alors que la plupart des pays préparent la phase de déconfinement, et même si deux tiers des établissements du Groupe n’ont pas été touchés par le Covid-19, ORPEA et ses équipes restent plus que jamais extrêmement vigilants quant au risque de propagation du virus et, mobilisés pour assurer la protection de l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe collabore étroitement avec un des principaux laboratoires d’analyses médicales européens afin de généraliser les tests à l’ensemble de ses résidents et salariés dans les zones touchées par le virus. Enfin, pour maintenir le lien social, de nouvelles modalités de visites des familles ont été mises en place dans le strict respect des mesures barrière et des règles d’hygiène.

Le Groupe déploie donc toute son expérience, ses relations et ses moyens, pour assurer, au moment opportun, en fonction des pays et selon la circulation du virus sur les territoires, une phase de déconfinement très progressive, pour toujours privilégier la sécurité et la qualité de la prise en charge de ses résidents, patients et collaborateurs.

Croissance du chiffre d’affaires au T1 2020 : +7,8%

En M€ T1 2020 T1 2019 Var. France Benelux 582,3 540,6 +7,7% Europe centrale 253,7 234,1 +8,4% Europe de l’Est 91,1 87,0 +4,7% Péninsule Ibérique et Latam 53,0 47,4 +11,7% Autres pays 0,8 0,8 +7,6% Chiffre d’affaires total 980,9 909,9 +7,8% Dont Croissance organique1 +3,9%

Dates de consolidation : TLC en Irlande est consolidé à partir du 1er janvier 2020 ; SIS Brésil et SIS Portugal sont consolidées à partir du 1er octobre 2019

Composition des clusters : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique), Autres pays (Chine).

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 s’établit à 980,9 M€, en hausse de +7,8%, résultant à 50% d’une croissance organique solide à 3,9% et à 50% de la contribution des acquisitions notamment en Irlande, ainsi qu’au Portugal et en Amérique latine.

La pandémie de Covid-19 a commencé à impacter l’activité sur les 10 derniers jours du 1er trimestre, ainsi que sur le 2nd trimestre, avec notamment :

- la fermeture intégrale des 15 cliniques autrichiennes, décidée en accord avec les fonds de pension pour qu’ils puissent allouer leurs fonds en priorité aux établissements dédiés au Covid. Leur réouverture est prévue durant le mois de mai.

- la réduction d’activité des cliniques allemandes de rééducation, liée à l’arrêt immédiat des activité de chirurgie, malgré l’impact limité du Covid-19 dans ce pays. La remontée progressive du taux d’occupation a débuté depuis une dizaine de jours.

- la baisse limitée des séjours en cliniques SSR en France, suivie par une demande accrue pour des patients Covid-19 ayant besoin de réadaptation après un passage dans les services de réanimation.

- le ralentissement des activités de maison de retraite en France, Italie et Espagne, qui se stabilise actuellement.

- le décalage des ouvertures à partir du mois de mars.

Suspension temporaire des objectifs 2020

Depuis le 17 mars dernier, date de publication des résultats 2019, la pandémie de Covid-19 s’est considérablement accélérée, impactant l’activité du Groupe dans certaines régions. C’est pourquoi ORPEA a décidé de suspendre, temporairement, ses objectifs financiers 2020. En effet, la volatilité actuelle de la reprise alors que la plupart des pays vont entrer en phase de déconfinement, et la mise en place de possibles mesures compensatoires dans la quasi-totalité des pays, ne permettent pas, à l’heure actuelle, de définir avec précision les perspectives 2020. Toutefois, le Groupe demeure confiant à moyen et long terme.

Une structure financière solide : près d’un milliard d’euros de capacité de financement

Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, la structure financière du Groupe, qui était déjà solide début mars avant les premiers impacts de la crise, a été encore renforcée. La capacité financière d’ORPEA atteint désormais près d’un milliard d’euros grâce à sa trésorerie et des lignes de crédit disponibles. Cette solidité démontre la confiance des partenaires financiers du Groupe dans ses perspectives de croissance à moyen et long terme. ORPEA bénéfice aussi de la stratégie immobilière historique du Groupe de détenir plus de 6 milliards € de patrimoine immobilier de santé, particulièrement résilient et recherché dans cette crise.

Cette solidité financière permet à ORPEA de traverser cette période en lui assurant les moyens financiers pour protéger ses résidents, patients et collaborateurs, et, le cas échéant, saisir toute opportunité de développement externe. Le Groupe souhaite d’ailleurs remercier l’ensemble de ses partenaires financiers pour leur confiance renouvelée.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« La pandémie actuelle de Covid-19 qui touche le monde entier est exceptionnelle et sans aucun précédent. Nous souhaitons, tout d’abord, adresser toutes nos pensées les plus sincères aux familles et aux proches des résidents qui ont été touchés, et remercions les familles pour leur soutien aux équipes.

Bien entendu, nous avons aussi une pensée toute particulière pour nos 65 000 collaborateurs qui nous impressionnent par leur dévouement, leur engagement et leur mobilisation quotidienne auprès des résidents, patients et famille. Ils en seront financièrement remerciés avant la fin de ce semestre.

Depuis 3 mois, la Direction du Groupe et le Conseil d’administration ont alloué tous les moyens financiers et humains possibles, afin de limiter l’impact et surtout de protéger nos 80 000 résidents et patients et nos 65 000 collaborateurs.

Bien entendu, cette crise affecte temporairement l’activité du Groupe. Toutefois, la stratégie du Groupe, les fondamentaux du secteur, liés au vieillissement de la population, à la médicalisation renforcée des établissements, nous permettent d’être confiants sur l’avenir.

Depuis 30 ans, ORPEA a traversé plusieurs crises liées à des facteurs externes (canicule en 2003, crise financière en 2008, épidémie de grippe de 2017) et en est toujours ressorti plus fort et plus soudé, notamment grâce à la fidélité de ses collaborateurs et l’expérience de longue date de son équipe de Direction.

L’essentiel reste et restera, pour ORPEA, de maintenir un lien fort entre ses résidents, patients, familles, collaborateurs et l’ensemble des parties prenantes qui ont décidé de nous faire confiance. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er semestre 2020

21 juillet 2020 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 014 établissements pour 104 234 lits (dont 20 932 lits en construction) dans 22 pays, répartis sur 5 clusters :

- France Benelux : 509 établissements / 45 068 lits (dont 4 752 en construction)

- Europe Centrale : 249 établissements / 26 491 lits (dont 4 885 en construction)

- Europe de l’Est : 136 établissements / 14 621 lits (dont 3 647 en construction)

- Péninsule ibérique / Latam : 119 établissements / 17 914 lits (dont 7 648 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200505005798/fr/