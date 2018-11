ORPEA : confirme l'objectif de CA de plus de 3 400 ME en 2018

05/11/2018 | 18:23

Le chiffre d'affaires atteint 2 545 ME sur 9 mois, en croissance de 9,6% par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 s'inscrit en hausse de 8,5% à 865 ME.



' La croissance organique à +5,1% demeure soutenue dans toutes les zones géographiques grâce à l'attractivité et au positionnement des établissements historiques, à la montée en puissance des nouveaux établissements ouverts ces deux dernières années et à l'ouverture de plus de 2 100 lits depuis début 2018 dans 7 pays différents ' indique la direction.



Le groupe annonce également l'acquisition des établissements du groupe allemand Axion afin de renforcer sa position sur le secteur des maisons de retraite premium en Allemagne.



' ORPEA réitère, avec confiance, un objectif de chiffre d'affaires de plus de 3 400 ME pour 2018 et vise désormais une marge d'EBITDA supérieure à celle de 2017. '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.