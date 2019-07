Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orpea a dévoilé mardi soir un chiffre d’affaires de 1,84 milliard d’euros au titre de son premier semestre 2019, en hausse de 9,6%. La croissance organique ressort à +4,7%. Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins met en avant « les taux d’occupation toujours élevés et uniformes à travers le réseau », mais également la « montée en puissance des établissements ouverts au cours des deux dernières années, ainsi que l’ouverture de 1 000 lits sur les 4 principaux clusters ».L'activité au 2ème trimestre 2019 s'est accélérée par rapport au trimestre précédent avec une croissance du chiffre d'affaires de 9,8% ( sur un an ) à 930,3 millions d'euros. " Cette forte progression résulte d'une croissance organique de 4,7 %, plus forte qu'attendue, solide dans toutes les zones, et d'acquisitions sélectives, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne ", explique Orpea." Orpea réalise 1, 84 milliard d'euros de chiffre d'affaires au 1er semestre de l'année, soit l'équivalent d'une année d'activité il y a seulement 5 ans ", a commenté Yves Le Masne, le Directeur Général d'Orpea." Cette solide performance permet au groupe de réitérer avec confiance ses objectifs 2019 de chiffre d'affaires supérieur à 3, 7 milliards d'euros (+8,2%), de rentabilité solide et de développement toujours très actif ", a ajouté le dirigeant.Le groupe ouvrira ainsi plus de 1 500 lits sur le second semestre.