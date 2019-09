Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur un marché parisien très déprimé, Orpea (-0,27% à 109,60 euros) fait preuve d'une résistance certaine. Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins est soutenu par la publication de solides résultats semestriels, ce qui lui a permis de confirmer ses objectifs annuels. En parallèle, le groupe a illustré sa stratégie de renforcement sur le segment « premium » avec le rachat complet du groupe Sinoué.Dans le détail, Orpea a dégagé au premier semestre 2019 un résultat net (part du groupe) de 120,1 millions d'euros (+11,6% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 479,7 millions d'euros (+9%). Il en découle une marge de 26,1%, légèrement rognée par l'acquisition d'Allerzog.Pour sa part, l'Ebitda s'inscrit à 317,6 millions d'euros (+9,7% sur un an), soit une marge de 17,3% (+10 points de base).De son côté, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 9,6 % à 1,84 milliard d'euros, soutenu par une croissance organique solide de 4,7 % et par la dynamique d'acquisitions à l'international, notamment aux Pays-Bas avec Dagelijks Leven, September et Allerzorg et Axion en Allemagne." Orpea délivre à nouveau un semestre de fort développement avec une progression soutenue de sa rentabilité nette ", s'est félicité Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea." Cette dynamique de croissance rentable se poursuivra sur les prochaines années, une partie étant d'ores et déjà sécurisée, tant par le réservoir de croissance de 17 000 lits en construction, que par des acquisitions ciblées ", a ajouté le dirigeant.En parallèle de ces résultats semestriels, Orpea a également annoncé l'acquisition des 55% du capital restant de Sinoué qu'il ne détenait pas. Ce groupe exploite 7 établissements de psychiatrie (592 lits) et a réalisé un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en 2018. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe de se renforcer sur le segment premium.Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Orpea a confirmé ses objectifs 2019 d'un chiffre d'affaires supérieur à 3, 7 milliards d'euros (+8,2% sur un an), d'une rentabilité solide et d'un programme de cessions immobilières de 250 millions d'euros.