Orpéa vient de publier des résultats semestriels en forte progression. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins a dévoilé un résultat net consolidé (part du groupe) de 107,6 millions d’euros pour le premier semestre 2018, en hausse de 11,9% sur un an. L’Ebitda progresse également de 11,9% à 289,6 millions d’euros, soit une marge de 17,2% du chiffre d’affaires, en hausse de 20 points de base par rapport au premier semestre 2017. L’Ebitdar (Ebitda avant loyers) augmente de 8,3% à 440,2 millions d’euros, soit une marge de 26,2% du chiffre d’affaires." Cette marge résulte d'une hausse de 40 points de base du périmètre historique et du coût à court terme du développement dans les nouveaux pays et des acquisitions ", explique Orpéa.Quant à lui, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 s'inscrit en hausse de 10% à 1, 679 milliard d'euros, soutenu par une croissance organique de 5,2% ainsi que par la contribution des acquisitions, notamment en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas.Compte tenu de ces éléments, Yves Le Masne, le directeur général d'Orpéa, a confirmé " avec confiance, son objectif de chiffre d'affaires de plus de 3,4 milliards d'euros pour 2018 (+8,3% par rapport à 2017) et une marge d'Ebitda supérieure ou égale à celle de 2017. "" Cette dynamique de croissance rentable se poursuivra sur les prochaines années, une grande partie étant d'ores et déjà sécurisée tant par son réservoir de croissance de plus de 13 000 lits en construction que par ses perspectives d'acquisitions ciblées ", a ajouté le responsable.